Así puedes conseguir una hipoteca del 90% sin aportar ningún tipo de aval

Los bancos no suelen conceder hipotecas que financien más del 80% de la compra de una vivienda, porque superar ese límite aumenta las probabilidades de que el cliente no pueda devolver el dinero. Ahora bien, hay entidades que están dispuestas a saltarse esa cláusula no escrita y cubrir hasta el 90% de la adquisición (o, incluso, más) si el solicitante aporta un aval de una tercera persona, por ejemplo, los padres. A ojos de las entidades bancarias, contar con esta garantía de pago adicional reduce el riesgo de morosidad de la operación.

Sin embargo, recurrir a esta fórmula para asegurar la concesión de una hipoteca asocia un riesgo para el avalista que es importante sopesar: en caso de que el titular deje de pagar las cuotas del préstamo, sus bienes también podrán ser embargados para saldar la deuda. Según los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com, las posibilidades de conseguir una hipoteca que financie el 90% o más de la compra de un inmueble se reducen significativamente si no se aporta un aval, pero no es imposible. El cliente deberá demostrar mucha solvencia y negociar con varias entidades.

Asegúrate de ser solvente

Al no aportar un aval, el solicitante será el único responsable de devolver el dinero. Por ello, si necesita financiar más del 80% de la compra, tendrá que demostrar al banco que su situación financiera es excelente y estable.

Para empezar, es imprescindible cobrar un sueldo que permita abonar las mensualidades de la hipoteca sin problemas. Al estudiar el perfil del solicitante, el banco se asegurará de que las cuotas no representan más del 35% de sus ingresos mensuales netos, explican desde HelpMyCash.

Por ejemplo, si una persona cobra 2.000 euros al mes, la cuota de su futuro préstamo hipotecario no debe costar más de 700 euros mensuales. Demostrar que se tiene una situación laboral estable es otra de las claves para conseguir una hipoteca, especialmente si es para cubrir un 90% de la compra. Las probabilidades de aprobación serán más altas si se pide el crédito en pareja (porque hay dos sueldos para asumir el pago de las cuotas) y ambos tienen un contrato indefinido y una antigüedad mínima de dos años en la empresa donde trabajan.

Finalmente, el solicitante debe contar con el dinero suficiente para cubrir la parte no financiada por el banco. Por ejemplo, si la hipoteca cubre el 90% de la compra, necesita tener ahorrado el 10% restante. También tiene que poder pagar de su bolsillo los gastos de formalización de la compraventa, que cuestan un equivalente al 10% del valor de la vivienda.

Negocia con tantos bancos como puedas

Tras asegurarse de cumplir estos requisitos, habrá que acudir a varios bancos para negociar la concesión de una hipoteca de hasta el 90%. Cuantas más entidades se visiten, más probabilidades de conseguir una oferta. De esta manera, además, se podrán comparar las propuestas de diversas financieras y valorar cuál es la más conveniente.

Lo ideal es acudir primero a los bancos que ofrecen abiertamente una financiación de más del 80%. Uno de ellos es Hipotecas.com, que ofrece cubrir hasta el 100% de la compra de una vivienda habitual con la Hipoteca VIVE Funcionarios. Para conseguirla, eso sí, es imprescindible ser funcionario de carrera (no interino).

Este préstamo tiene un interés variable de euríbor más 1,39%, que puede obtenerse sin necesidad de contratar otros productos del banco. Otra entidad que puede financiar más del 80% de la compra es MyInvestor. Su Hipoteca Sin Entrada tiene un importe máximo de hasta el 95% del coste de la vivienda. Ahora bien, el solicitante debe cobrar 3.000 euros al mes como mínimo (solo o con otro titular) y tiene que dedicar un máximo del 30% de sus ingresos a pagar las cuotas de la hipoteca y otros créditos que tenga vigente. El interés, en este caso, es un tipo fijo del 1,99%, que también puede conseguirse sin tener que contratar otros productos.

Contratar a un bróker

No todo el mundo tiene el tiempo o la capacidad suficiente para negociar con bancos mejores condiciones de financiación. Según HelpMyCash, existe una alternativa para aquellos que no quieran pasar por todo este proceso: contratar a un bróker hipotecario para que se encargue de conseguir ofertas de diversas entidades en nombre del cliente.

Estos intermediarios suelen tener acuerdos con bancos que financian más del 80% de la compra de una vivienda si se cumplen ciertos requisitos. Por tanto, tras estudiar el perfil del cliente, sabrán a qué entidades acudir para conseguir la concesión de la hipoteca que necesita. Tras reunir el máximo número posible de ofertas, se las presentarán al solicitante para que elija la que le parezca más conveniente o rechazarlas todas si ninguna le gustan.

Si, finalmente, el solicitante firma una de las hipotecas, tendrá que pagar los honorarios del intermediario. Cada bróker maneja sus propias tarifas, pero suelen oscilar entre el 1% y el 5% sobre el importe del préstamo. Antes de contratar los servicios de este profesional, es importante valorar si se tienen los ahorros suficientes para pagar su factura.