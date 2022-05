Cómo se declara en la Renta el alquiler de solo una habitación de la casa

PREGUNTA Tengo alquilada a un chico joven una parte de mi casa, consistente en una habitación con una pequeña cocina americana y baño. Al no ser alquiler de todo un piso, no sé si debo declararlo y cómo.

Tiene usted que declarar el rendimiento neto del capital inmobiliario a partir del cálculo de los ingresos que obtiene del arrendatario en concepto de rentas

Además, podrá usted aplicar la reducción del rendimiento neto previa determinación de la parte proporcional que de cada gasto corresponde imputar a la parte alquilada para así obtener el rendimiento neto. Es importante recordar que solo podrá aplicar esta reducción por alquiler de vivienda si el arrendatario utiliza la habitación como vivienda habitual, es decir, si no se trata de un arrendamiento de temporada. Si es un estudiante únicamente alquila la casa durante el curso, o si es un arrendamiento para vacaciones, por ejemplo, entonces es un arrendamiento de temporada, no de vivienda, y no cabe aplicar la reducción.

Si usted está deduciendo por adquisición de vivienda (en virtud del régimen transitorio), entonces solamente podrá practicar la deducción por la parte de la misma que use de forma privada, pero no podrá deducirse por aquellas zonas que se establezcan como de uso reservado para el arrendatario de parte de la vivienda.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com