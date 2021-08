¿Puedo comprar una casa sin ahorros? Así son las hipotecas 100% más gastos

Los datos de las firmas de las hipotecas son optimistas, pero también es cierto que el precio de la vivienda ha aumentado. Por ese motivo, muchas personas buscan hipotecas que no les exijan tener tantos ahorros. En ese contexto, algunos bancos apuestan por las denominadas hipotecas 100%.

Con estos préstamos las entidades proporcionan la financiación total de la vivienda, es decir, si una persona quiere comprar un inmueble de 300.000 euros, el banco le proporcionará esa cantidad. No obstante, eso no significa que el futuro propietario no tenga que aportar nada.

Qué gastos paga el hipotecado

Cuando se compra una vivienda existen dos tipos de gastos: el de compraventa y el de la formalización de la hipoteca. Cuando el banco proporciona el 100% de la financiación no significa que también cubra estos dos gastos. Por lo tanto, el futuro propietario deberá aportar el dinero para subsanar esos costes, que suelen suponer el 10% del valor de la casa.

Esto significa que si una persona va a comprar un inmueble de 300.000 euros deberá tener 30.000 euros para pagar los gastos de compraventa y formalización de la hipoteca. Si su nueva vivienda es de 150.000 euros, en cambio, necesitará 15.000 euros.

Sin embargo, existen hipotecas 100% más gastos, es decir, que el banco cubre el importe de la vivienda y también se hace cargo de los gastos de la operación. En este caso la persona solicitante solo tendría que pagar los impuestos, por lo que el porcentaje puede reducirse hasta un 5%. En el caso de una vivienda de 300.000 estaríamos hablando de unos 15.000 euros y de 7.500 euros para la compra de un inmueble de 150.000.

Más condiciones

Cuando un banco concede una hipoteca 100% está proporcionando más financiación de la habitual, que suele ser un 80%. Esto significa que necesita asegurarse de que la persona a la que le concede la hipoteca va a terminar de pagarla.

El solicitante deberá tener un trabajo estable, a ser posible indefinido. Asimismo, será recomendable que esa persona tenga un salario elevado. También se tomará en cuenta que su puesto de trabajo se encuentre en un sector que para el banco esté al alza, es decir, que las posibilidades de que la empresa quiebre sean pequeñas.

Por otro lado, es importante que el futuro titular no tenga deudas pendientes o, en caso de que las tenga, que esté al día en los pagos. Al fin y al cabo, el banco va a endeudarse más de lo habitual, por lo tanto, no le interesa una persona que no devuelva el dinero que le presten.

Casas de bancos e hipotecas 100%

Una persona encontrará más facilidades de conseguir una hipoteca 100% si opta por los pisos de bancos. Esto se debe a que las entidades buscan vender estos pisos cuanto antes y, por ese motivo, ofrecen todo tipo de facilidades a la hora de financiar su compra.

En definitiva, siempre que una persona tenga un perfil óptimo para los bancos y, además, quiera comprar un piso de una entidad podrá optar por una hipoteca 100%. Hay que recordar que el futuro propietario del inmueble tendrá que abonar los gastos de compraventa y formalización de la hipoteca, que suponen el 10% del valor de la vivienda.