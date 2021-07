Qué pasa si el vendedor me pide pagar parte de la compra de una casa 'en B'

Pregunta Estoy buscando casa y en varios anuncios acaban pidiéndome una cantidad 'en B'. ¿Esto es legal? ¿Por qué habría de convenir a las partes?

La compraventa inmobiliaria entre particulares es un sector que facilita el refugio del dinero negro. Dentro de unos márgenes "razonables", que además Hacienda se encarga de comunicar –los célebres valores de referencia-, para la Agencia Tributaria es difícil saber si el precio que consignamos en la escritura de venta es o no el precio real pagado. Las ventajas que busca el comprador, más allá de colocar un dinero que no puede aflorar ingresándolo en una cuenta (no es su caso) es ahorrarse el porcentaje correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre la parte del precio no declarada.

Por su parte, el vendedor tendrá en el IRPF un menor incremento patrimonial derivado de la venta. Esta forma de proceder es ilegal y no es inocua. Al margen de la infracción tributaria que pueda ponerse de manifiesto en un expediente de comprobación de valores, usted como comprador tiene que tener en cuenta varios posibles inconvenientes:

El día que venda la casa, presumiblemente tendrá que pagar una ganancia patrimonial mayor , ya que el valor de adquisición “oficial” será inferior al real.

, ya que el valor de adquisición “oficial” será inferior al real. En caso de resolverse la venta (vicios ocultos, evicción, etc.), usted no podrá reclamar precio distinto al consignado en la escritura pública de compraventa.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com