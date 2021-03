¿En qué momento se perfecciona el contrato de compraventa de una casa?

Llevamos semanas en tratos con un señor que tiene su casa en venta. Le hemos hecho una serie de ofertas a ver si rebajaba el precio, pero no ha habido manera. Finalmente hemos aceptado el precio de su anuncio porque la casa nos gusta mucho y, sorprendentemente, nos ha contestado que no nos la vende, no porque se nos haya adelantado otra persona –cosa que entendería- sino porque, según dice, hemos sido muy pesados y no nos quiere vender su casa. ¿Es esto legal?