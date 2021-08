¿Hay que declarar el dinero que saca la comunidad por alquilar zonas comunes?

En mi urbanización hay un salón que se usa para hacer las juntas y poco más. En 2020 en junta adoptamos la decisión de alquilárselo a una academia y el dinero que deja se lo queda la comunidad. Sin embargo, el administrador nos dijo que había que meterlo en el IRPF como un ingreso. Yo lo he hecho, pero otros vecinos dicen que, al no pagarnos a nosotros, no hacía falta. ¿Qué es lo procedente?