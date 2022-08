Derechos de los hermanos de un difunto sobre la herencia si era soltero sin hijos

pregunta Acabo de fallecer mi hermano mayor en estado de soltero y sin hijos. Solo quedamos mi hermana y yo y su único bien es la casa. ¿Qué pasos debemos dar para adjudicárnosla?

Aunque no lo especifica en su consulta, vamos a partir de la base de que sus padres han fallecido. Lo primero que tienen que ver es si su hermano otorgó o no testamento, ya que los hermanos del difunto no se consideran herederos forzosos, por lo que, si existe testamento y en este se hubiesen designado a terceras personas como herederos (aunque no tengan ningún vínculo familiar), los hermanos del difunto no tendrán derecho alguno sobre la herencia.

El primer paso, por tanto, es solicitar el certificado de Actos de Última Voluntad para ver si hay o no testamento. Se puede hacer por internet a través de la web del Ministerio de Justicia aportando el certificado de defunción.

Si hubiera testamento, cualquiera de los herederos podrá acudir a la notaría donde se otorgó el mismo y solicitar una copia autorizada (solo se hace entrega a los herederos, no a terceros), y, a partir de ahí, hacer las operaciones particionales.

Si no hubiera testamento, a falta de padres, viuda o hijos del difunto, los herederos son los hermanos del mismo, pero con carácter previo a la aceptación y partición de la herencia, tendrán que otorgar el Acta de Declaración de Herederos Ab Intestato; que es un documento notarial que sustituye al testamento, en el que se declara la identidad de los herederos del difunto.

