¿La derrama de la azotea que usan los áticos la deben pagar todos los vecinos?

PREGUNTA Vamos a tener que abonar una derrama muy fuerte para renovar la impermeabilización de la azotea del edificio, pero la misma, excepto una pequeña zona que es tendedero comunitario, solo la usan los áticos, que la tienen como terraza de su casa. ¿Esto es así, lo pagamos todos aunque lo usen dos?

Esa azotea tiene dos usos, uno de ellos es, como dice usted, el de terraza de sus vecinos del ático, pero otro es el de cubierta de todo el edificio, y en este sentido es un elemento común por naturaleza, y esto es algo que no se puede obviar.

Las consecuencias de este doble carácter son fuente de numerosos conflictos, como se imaginará. La regla general es que el mantenimiento cotidiano es cosa de los usuarios de las terrazas, lo que incluye desde luego reparar los daños que puedan causar –por ejemplo si taladran la impermeabilización para poner una pérgola, si no mantienen adecuadamente los desagües y se embozan por no limpiar las cazoletas, etc-, sin embargo, la reposición de la manta asfáltica u otro sistema de impermeabilización de la cubierta, deteriorada simplemente por el paso de los años y que debe renovarse con los años, es un coste de mantenimiento que debe asumir la comunidad de propietarios. Dicho esto, también habría que ver si en el título constitutivo u estatutos hay alguna disposición al respecto.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com