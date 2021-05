¿Estoy obligado a devolver la fianza a mi inquilino si cede el contrato de alquiler?

El arrendatario de un local de mi propiedad acaba de ceder el contrato a otra persona, lo que ha dado lugar a una pequeña subida de renta según Ley. Ahora me está pidiendo que le devuelva los dos meses de fianza que en su día me entregó y la verdad es que no se había hablado de esta cuestión hasta la fecha. ¿Debo devolverle el dinero y pedirle al nuevo arrendatario una nueva fianza?