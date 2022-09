El dinero que debes ahorrar para dar la entrada a tu vivienda y pedir la hipoteca

Con el Euríbor a 12 meses ascendiendo hasta el 2,338%, 4 puntos básicos más que el lunes cuando se situó en el 2,29% y el aumento en el precio de las viviendas, la compra de estos inmuebles puede complicarse. Además, este índice, que mide el interés de los préstamos entre bancos europeos a ese plazo y es la base del coste de las hipotecas a tipo variable, afecta de manera directa a las cuotas que ya tienen contratadas los usuarios. Ante esta situación de incertidumbre, muchos usuarios tienen dudas sobre qué pasará con sus hipotecas.

En esta tercera edición del consultorio digital de iAhorro y La Información, celebrado en directo este miércoles 28 de septiembre en el canal de YouTube de la plataforma y en las principales redes sociales de La Información, los expertos respondieron a las principales preguntas de los lectores. Durante esta charla arrojaron luz sobre las ventajas de las hipotecas fijas o variables, así como los métodos para ahorrar en las cuotas. Además, también abordaron otras cuestiones sobre la evolución del Euríbor, si es más conveniente cancelar o subrogar la hipoteca y qué deben tener en cuenta los futuros hipotecados que quieran comprarse una casa en el corto o medio plazo.

Consulta a continuación las respuestas de los expertos de iAhorro, Alberto Maroto, experto hipotecario, y Álvaro Martín, asesor hipotecario en la plataforma online de hipotecas. En los próximos meses La Información seguirá colaborando con iAhorro para informar a los lectores en otros consultorios sobre temas económicos de actualidad. Si tienes dudas sobre ahorros o hipotecas, puedes enviar tus preguntas a través de la dirección de correo comunicacion@iahorro.com, en cualquiera de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.

1. ¿Es mejor realizar una cancelación o una subrogación?

Pregunta Quiero cambiar mi hipoteca, pero el banco me recomienda realizar una cancelación, ¿es lo mismo que una subrogación?

RESPUESTA DE ALBERTO MAROTO (IAHORRO) | Aunque no es lo mismo, la finalidad sí. Son las dos metodologías que ofrecen las entidades bancarias para cambiar tu hipoteca. La diferencia es que con la subrogación cambias una hipoteca ya existente de banco, pero la que tú firmaste no deja de existir, será la misma en el registro. En cambio, en la cancelación hipotecaria lo que el banco hace es ofrecerte la apertura de una nueva hipoteca y con el capital que te conceden cerrar la que tenías firmada con anterioridad.

Los costes es otro de los puntos clave, en el caso de la cancelación son mayores que la subrogación, en concreto por el registro que también se debe pagar de nuevo. ¿Cuánto dinero pagaremos entonces? Tendremos que asumir las tarifas del registro, por lo que la diferencia entre estas dos opciones será unos 1.000 euros, y en la subrogación tendremos que pagar la tasación de en torno a 300 o 400 euros. No olvidemos lo que te cobra el banco por cancelar, que es diferente en cada caso y estará indicado en la escritura.

2. ¿Debería cambiar mi hipoteca variable?

Pregunta Tengo una hipoteca variable, pero a raíz de la subida del euríbor estoy pensando en cambiar a una de tipo fijo. Veo que las condiciones son peores que hace un año. ¿Debería hacer el cambio?

RESPUESTA DE ÁLVARO MARTÍN (IAHORRO) | En mi opinión sí deberías cambiar tu hipoteca. Es verdad que están subiendo los tipos fijos y que hace un año podíamos encontrar al 0,8 o 1%, pero sabiendo cómo se sitúa el euríbor ahora sumado al diferencial que te cobrará el banco, todavía puede ser rentable cambiar a una hipoteca de tipo fijo. De hecho, aún es posible conseguir alguna fija por debajo del 2%, dependerá de las vinculaciones que te ponga la entidad. También es posible cambiar a un tipo mixto si no te ofrecen un tipo fijo competitivo.

❓ Firmé una hipoteca variable hace 3 años, ahora hay mejores condiciones, ¿debería cambiarla?



Alberto Maroto de @iahorro, señala que: "Ahora mismo sí sería conveniente. Puedes hacerlo a otra variable, a fija o mixta"



⭕ En directo 👇 #HipotecasiAhorroLI https://t.co/tpr8IFvXmu — La Información (@la_informacion) September 28, 2022

3. Cuánto dinero ahorrar para la entrada

pregunta Estoy mirando para comprar una vivienda a las afueras de Madrid, los precios son entre 200.000 y 300.000 euros. ¿Cuánto dinero aproximado debería ahorrar para poder dar la entrada? ¿Qué otros gastos debo tener en cuenta?

RESPUESTA DE ÁLVARO MARTÍN (IAHORRO) | Normalmente el banco te dará una hipoteca sin problemas siempre que seas solvente y tengas una vida laboral buena. Te dirán que aportes entre un 20 y 30% con los gastos de la operación, pero no siempre tenemos ese dinero ahorrado con el aumento de los precios y el coste de la vida. Algunos bancos pueden tener convenios que te financien hasta el 90%, e incluso con algún tipo de avalista o de doble garantía pueden ofrecer más.

Por lo que hay que tener en cuenta que sí o sí, para no tener problemas es importante tener un 20% ahorrado más los gastos asociados. En caso de no tenerlo, es posible hablar con expertos hipotecarios porque hay opciones sin problema. De hecho, algunos bancos ofrecen opciones para jóvenes menores de 35 años y reducen hasta la mitad los gastos asociados a la compraventa de una vivienda.

4. Hipotecas sin productos vinculados

Pregunta ¿Existen hipotecas que no requieran adquirir seguros de vida o de hogar en el banco con el que se contrata? ¿Por cuánto me podría salir?

RESPUESTA DE ALBERTO MAROTO (IAHORRO) | A todos mis clientes les digo que no todos los tipos de intereses más bajos suponen directamente la hipoteca más barata. Siempre hay que tener en cuenta que puede haber vinculaciones asociadas, puesto que a veces nos compensan más. Las hipotecas sin vinculaciones existen, algunas solamente te obligan a poner el seguro del hogar y te dan bonificaciones por ellos, que este tipo de póliza también está marcada por ley. También debemos tener en cuenta que el seguro del hogar no suele variar mucho cogiendo de manera independiente o con el banco, de hecho a veces te ofrecen las máximas coberturas porque las entidades son las primeras que quieren que la casa esté bien asegurada.

Hoy en día en iAhorro la hipoteca que más estamos dando es una sin vinculaciones, la hipoteca online de CaixaBank, que solamente pide la domiciliación de ingresos. Ante todo hay que mirar el tipo de clientes que somos, si usamos habitualmente las tarjetas de crédito o estamos interesados en otros productos como planes de pensiones, ya que podrían salirnos a cuenta al vincularlo con la hipoteca.

5. Viviendas de obra nueva o segunda mano

Pregunta Quiero comprarme una casa y estoy mirando tanto viviendas de obra nueva como de segunda mano. ¿Con cuál me pueden ofrecer una mejor oferta para la hipoteca? ¿Qué diferencias debo tener en cuenta?

RESPUESTA DE ÁLVARO MARTÍN y ALBERTO MAROTO (IAHORRO) | La mayoría de las obras nuevas tendrán un préstamo promotor que es el que financia la construcción y del que luego te puedes subrogar. En iAhorro te podemos enseñar algunas de las mejores hipotecas actuales, CaixaBank ahora mismo es la más solicitada ahora mismo, pero se prevén subidas. En el caso de EVO Banco y OpenBank, destacan por apenas tener vinculaciones, no es necesario acudir a oficina, no tienen comisiones de apertura ni mantenimiento de cuentas o de tarjetas. Lo interesante de estos bancos online es que suelen ser muy transparentes y casi no te penalizan por las vinculaciones. Igualmente, hay que tener en cuenta que los bancos pueden mejorar sus ofertas constantemente, por lo que es importante comparar las opciones disponibles.