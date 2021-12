Donación de una casa en vida: ¿es legal sellarla con un documento privado?

PREGUNTA Mi madre me ha donado una casa del pueblo en un documento privado que hemos firmado las dos. ¿Es eso válido?

No, la doctrina del Tribunal Supremo es clara al exigir que, para que la donación de bienes inmuebles sea válida, debe efectuarse en escritura pública. A este respecto, la exigencia de dicha formalidad se establece como una excepción al principio general de libertad de forma de aplicación preferente sobre las disposiciones generales de los contratos.

Siendo la escritura pública un requisito de carácter ineludible, la consecuencia de su falta de observación es que la donación se entiende inexistente y, por tanto, no solo no oponible a terceros, sino que ni tan siquiera las partes contratantes pueden compelerse recíprocamente a su elevación a público. En definitiva, si su madre quiere donarle esa casa, habrá de hacerlo en escritura notarial y el documento privado que han suscrito ustedes no tiene validez legal alguna.

