La vuelta de Bañuelos: de hundir Astroc a buscar una silla en Nissan Barcelona.

Enrique Bañuelos gozaba del respaldo de grandes empresarios como Amancio Ortega (Inditex) cuando sacó a bolsa la inmobiliaria Astroc en 2006. La empresa causó furor a tal punto de que el precio de su acción llegó a revalorizarse un 1.000% al alza, pero todo lo que sube tiene que bajar y su caída no pasó desapercibida. El valor de los títulos bajó de forma estrepitosa -un 61% en una semana- ante los informes de auditoría que alarmaban sobre los riesgos de sus inversiones. La compañía tuvo que deshacerse de su presidente, Bañuelos, y fusionarse con Aisa, que después pasó a llamarse Afirma y luego Quabit, que finalmente desapareció en el capital de Neinor Homes tras la fusión anunciada en enero de este año. Fueron 15 años de muchos cambios, y ya no hay rastro de lo que era Astroc. ¿Y Bañuelos? El empresario valenciano ahora centra sus apuestas en el sector automotriz.

El expresidente de Astroc, de 55 años, cerró un acuerdo para tomar las riendas de Inzile, una compañía sueca que produce vehículos eléctricos y puja ahora para hacerse con la fábrica que Nissan va a dejar vacía en Barcelona. Además, con su empresa eFashion Championship ha levantado una auténtica ciudad tecnológica en Barcelona donde desarrolla estos coches y organiza carreras entre estos vehículo.

Sin embargo, el empresario siguió protagonizando aventuras en el ladrillo antes de mudarse al sector automotriz. Su ambición lo llevó a probar suerte en Brasil y en esa parte de su periplo consiguió erigir un grupo inmobiliario potente del que fue el accionista principal, por delate del fondo estadounidense BlackRock y del brasileño Vinci en 2010. Además, el magnate entró en el sector de las energías renovables y el agroalimentario en el país carioca, pero no vio los frutos esperados y regresó a España.

Bañuelos quizo hacer una entrada a lo grande en el mercado y llegó con grandes planes como el BCN World, un macrocomplejo turístico y de ocio que ocuparía 450 hectáreas en torno al parque temático de Port Aventura y competiría con el 'Eurovegas' que cocinaba Sheldon Adelson en Madrid. Veremonte, su sociedad, se presentó como un agente clave del proyecto junto a La Caixa, que tenía la propiedad de los suelos. Bañuelos iba a ser el hombre fuerte encargado de captar inversores, pero se desvinculó poco a poco del proceso y nunca llegó a invertir su capital.

Primero renunció a ejercer la opción a compra de los terrenos que el banco ofertaba por 377 millones de euros. La Generalitat se los quedó para evitar que el proyecto muera. Luego, en 2015, salió de las sociedades que mantenía con Melco y Hard Rock para desarrollar la nueva ciudad turística. El sueño sigue atascado en 2021 por diversos trámites administrativos, pero las autoridades del Govern esperan arrancar las obras en 2022.

El empresario adoptó la misma estrategia de repliegue en Amper. El grupo Veremonte vendió su participación (20%) valorada en casi 10,4 millones de euros a la sociedad Emilanteos, del grupo tecnológico de Jaime Espinosa de los Monteros. La marcha de Bañuelos se produjo en un momento delicado para la empresa ya que encaraba un proceso de reestructuración de su deuda.

La conquista de Nissan podría impulsar su trayectoria, pero no hay que olvidar que Bañuelos ya ha 'tropezado' en el mundo automotriz. El empresario salió de la compañía Fórmula E, que gestionaba competencias de vehículos de carreras ecológicos y llegó a contar con el apoyo de la Federación Internacional de Automovilismo y Alejandro Agag, el yerno del ex presidente José María Aznar en 2016. Las últimas informaciones apuntan que el empresario vive entre Londres y Madrid, y espera la aprobación de la junta de accionistas de Inzile y el Nasdaq First North Growth Market para emprender un nuevo camino en las paredes que deja Nissan.