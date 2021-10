¿Puede la entrega de llaves suponer la resolución de un contrato de alquiler?

Soy arrendatario de un local en el que exploto una cafetería. El arrendamiento se pactó por cuatro años de cumplimiento obligatorio. El negocio va de mal en peor y he decidido cerrar a pesar de que aún falta un año y medio para los cuatro pactados. El propietario no acepta la resolución y he pensado en devolverle las llaves depositándolas en un notario o algo así. ¿Puedo hacer eso?