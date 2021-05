EQT Exeter y Grupo Moraval se unen para invertir en centros de estudiantes.

Las residencias de estudiantes atraen inversores. EQT Exeter, a través de su fondo EQT Real Estate II ha formalizado una joint venture (JV) con Grupo Moraval, una promotora española líder que cuenta con una cuota de mercado aproximada del 30% en el segmento español de residencias de estudiantes. Se espera que la JV cuente con capacidad inicial para crear una cartera de inversión valorada en más de 300 millones de euros, con el objetivo de, en última instancia, ampliarla hasta un valor que supera los 500 millones de euros.

El mercado de residencias de estudiantes español ha experimentado un rápido crecimiento gracias a las favorables tendencias demográficas como son el crecimiento del grupo poblacional de entre 18 y 24 años y el incremento de jóvenes que cursan estudios de educación superior. A pesar de ello, muchas de las ciudades universitarias del país sufren una escasez de residencias para estudiantes de alta calidad y cuentan con un gran número de jóvenes con necesidad de alojamiento.

La JV se centrará en crear una cartera de residencias de estudiantes en ciudades españolas que cuenten con una creciente demanda de alojamiento para estudiantes y un porcentaje relativamente bajo de oferta especializada para estudiantes. Málaga constituye un buen ejemplo: se espera que aumente su oferta educativa dado que el ayuntamiento ha ofrecido recientemente terrenos públicos para el establecimiento de dos nuevas universidades. Se espera que la JV identifique las tendencias de mercado y la futura demanda de alojamiento de forma eficiente y concisa, gracias a la combinación de la plataforma interna de 'market intelligence' de Grupo Moraval, que analiza la necesidad de alojamientos para estudiantes en las ciudades universitarias de España, con el equipo de digitalización de EQT.

Los dos proyectos iniciales de la JV están localizados en Sevilla y Málaga y albergan aproximadamente 1.150 y 350 camas, respectivamente. Ubicada en las inmediaciones de dos de los campus universitarios más importantes de Sevilla, Pirotecnia y Ramón y Cajal, desde la nueva residencia se accede también a pie al resto de las principales facultades, al centro de la ciudad y al eje de transportes públicos de San Bernardo. Por su parte, el proyecto de Málaga estará ubicado en el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga, pudiéndose acceder a pie a sus principales facultades, así como al centro de la ciudad mediante transporte público. La construcción del inmueble en Sevilla ya ha comenzado y se espera que esté operativo para el curso académico 2022/2023, mientras que el de Málaga estará previsiblemente operativo para el curso académico de 2024/2025.

Los activos de la JV se ofrecerán a precios de mercado, bajo la marca Nodis (www.nodis.es) de reciente creación. En consonancia con otras operaciones de EQT Exeter, los activos de la joint venture se desarrollarán con sólidas credenciales de sostenibilidad y buscarán obtener certificaciones ecológicas como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y GRESB (Global ESG Benchmark for Real Assets). Los edificios promoverán prácticas de vida sostenibles con paneles fotovoltaicos, estaciones de carga de vehículos eléctricos y espacios para vehículos de uso compartido. Contarán, además, con plantas autóctonas o adaptadas que no requieran un sistema de riego permanente además de otros accesorios y equipamientos de gran eficiencia y bajo consumo.

Carlos Molero, Managing Director y asesor de inversiones para EQT Exeter, comentó: "Estamos encantados de entrar en el mercado español de residencias de estudiantes junto con Grupo Moraval, líder en este segmento. Esta joint venture constituye el ejemplo perfecto del enfoque de EQT Exeter de 'local with locals' (basado en tener presencia con equipos locales allá donde invierte) para identificar oportunidades atractivas e invertir en tendencias temáticas descorrelacionadas del ciclo financiero. Se trata de una clara oportunidad para desarrollar una cartera de inmuebles con un impacto social significativo ofreciendo residencias de estudiantes en ciudades españolas que acusan un desequilibrio entre la oferta y la demanda".