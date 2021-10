Qué hago si la familia de mi padre se reparte la herencia sin contar conmigo

Mi padre, de quien no he tenido noticias desde que era un niño, ha fallecido hace un par de años, dejando viuda (su segunda esposa) y tres hijos de ese matrimonio. Yo no he tenido ninguna relación con esa otra familia y me consta que se han repartido la herencia (creo que más de un inmueble), sin tenerme en cuenta. ¿Qué acciones debo instar para reclamar lo que legalmente me corresponde? Gracias.