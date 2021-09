Financiación verde, la tarea pendiente de la banca para rescatar las viviendas

"Lo verde no son las hipotecas, sino las casas". Así describe Caria Alvés, directora de sostenibilidad y responsabilidad corporativa de UCI, las hipotecas verdes. La experta explica a 'La Información' que estos son mecanismos de financiación diseñados para hacer atractiva la búsqueda de inmuebles más sostenibles y la ejecución de obras de rehabilitación que incrementen su eficiencia energética. Entidades bancarias como Banco Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter ya cuentan estas herramientas, pero queda un largo camino por recorrer para transformar el parque de vivienda español.

Una radiografía por los inmuebles del país muestra que el 30% de los edificios tiene más de 50 años de vida, y una eficiencia energética muy baja. La experta detalla que el 80% de los inmuebles presenta una calificación por debajo de 'E' en sus etiquetas. Las hipotecas verdes están hechas para atraer compradores para obra nueva con una calificación 'A' o 'B' en sus reportes o propietarios que quieran hacer trabajos en su casa que incrementen un 30% su eficiencia. Estos instrumentos aplican intereses más bajos que las hipotecas estándar y, en algunos casos, reducen la cuantía del desembolso que exigen los bancos para aprobar el préstamo.

Las hipotecas verdes son un producto de reciente creación en España. Su cuota de mercado es mínima, pero los expertos observan un crecimiento sostenido de su uso. Alvés argumenta que el impulso definitivo vendrá a través de la mejora de la situación económica actual, la confianza en el mercado inmobiliario y la concienciación, ya que la ciudadanía se decantará más por este tipo de productos cuando entienda que su atractivo no solo radica en la mejora del ambiente, sino en una rebaja de sus facturas eléctricas a largo plazo; y que las mejoras energéticas revalorizan al alza los inmuebles.

El mercado no es maduro y algunos agentes denuncian una falta de fondo en las hipotecas lanzadas al mercado. Este es el caso de Asufin, que critica que "la oferta en el mercado es escasa, no existen bonificaciones importantes e incluso en algunos casos las hipotecas son más caras que otras no verdes". De hecho, sus estudios indican que solo Triodos ofrece un producto que pueda ser considerado "netamente sostenible y el resto de entidades aplican una insignificante bonificación en el diferencial". Es importante tomar esto en cuenta porque sus encuestas desvelan que solo el 11,3% de los consumidores estarían dispuestos a asumir sobrecostes para 'hacer verde' su inversión.

Los fondos europeos también tienen un papel que jugar en este ecosistema, pero no se pueden ver como la última solución, según la experta que argumenta que estos son "como la lotería porque dan los ánimos necesarios para reactivar el sector, pero solo son una inyección con una fecha de caducidad". Por esto, Alvés insiste en la necesidad de que se mantengan en el tiempo las ayudas y políticas a nivel nacional.

La importancia de transformar el parque de vivienda radica, sobre todo, en el hecho de que la actividad en las casas es el tercer productor de CO2 en la atmósfera. La experta lamenta que hoy no exista una conciencia sobre cuánto contamina un hogar y aboga por incluir más medidas y herramientas para subir la calificación de los hogares en las agendas 2030 y 2050.

La tarea es urgente en España, que se encuentra muy por detrás de sus vecinos del norte en esta materia. Alvés explica que estos países, por su sistema de distribución eléctrica, clima y condiciones sociales, se abastecen en gran parte de energías más limpias. De hecho, los datos evidencian que seis de cada diez casas poseen una calificación entre 'A' y 'C' en sus evaluaciones. En este contexto, las hipotecas verdes se posicionan como una herramienta clave para el avance español.