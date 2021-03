Fiscalía denuncia por estafa a un promotor de pisos colmena en Madrid

Los pisos colmena vuelven a estar de actualidad. En esta ocasión porque la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el promotor M. O .C. por un delito continuado de estafa. Pide al juez le tome declaración en calidad de investigado. Los hechos se refieren a un escrito presentado por una concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid en el que manifestaba que la empresa Haibu 4.0 Colmenas SL había puesto en marcha sin ninguna autorización su negocio de pisos colmena tanto en la capital como en la localidad de Pozuelo de Alarcón que, en su opinión, incumplían todas las normas de habitabilidad.

Según recoge fiscalía en nota de prensa, la edil socialista indicaba en su escrito que dichos pisos colmena suponían la comercialización de habitáculos en alquiler, con unas medidas de 1,2 metros de alto por 2,2 metros de largo, por precios que oscilan entre los 175 y 275 euros al mes, por los que, además, habría que pagar una fianza de 300 euros a la hora de formalizar una reserva. Además, según la concejal, estas viviendas incumplirían todas las condiciones de habitabilidad, tanto del Código Técnico de Edificación, como las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en relación a las medidas legales establecidas, así como a las condiciones de iluminación y ventilación natural en cada superficie de la vivienda.

Las gestiones llevadas a cabo por la Unidad Adscrita a la Fiscalía Superior de Madrid de la Brigada Provincial de Policía Judicial comprobaron que la sociedad Haibu 4.0 aparece inscrita en el Registro Mercantil Central con la denominación Haibu 4.0 Colmenas SL, figurando como administrador único E. J. S.. Sin embargo, entre la documentación que acompaña a la denuncia se observó un correo electrónico del departamento de comunicación de Haibu en el que se pueden apreciar diferentes enlaces web y dos teléfonos de contacto.

Respecto al primero, se comprobó que la línea móvil estaba titularizada por M. O. C., con domicilio Barcelona “quien ha realizado multitud de apariciones en medios de comunicación en calidad de promotor o gerente de Haibu 4.0”. Además, a través del análisis del perfil de Twitter de Haibu 4.0, se publicaba todo lo relacionado con su modelo de negocio. Por ejemplo, se informaba acerca de los pisos colmena que tienen licencia, de los que se encuentran en trámite de tenerla, así como de los que directamente se aperturan sin la oportuna licencia municipal. Hasta se publicaban los enlaces a programas de televisión "donde hablan del proyecto o entrevistan al promotor de la sociedad, M. O. C.".

De las investigaciones se desprende que la cara visible en los medios de comunicación era M. O. C., quien publicitaba también su modelo de negocio a través de redes sociales (Facebook, Instagram) y plataformas digitales de intercambio de vídeos (YouTube). Gracias a esa información se ha podido concretar la ubicación de siete de los emplazamientos en los que, según manifiesta el propio denunciado, se han abierto o van a abrirse próximamente viviendas “colmena”. No obstante, funcionarios adscritos se desplazaron a estos lugares al objeto de comprobar su existencia, “confirmando en todos los casos que no se han construido, ni existen indicios de que se vaya iniciar actividad alguna en los mismos”. Incluso, se comprobó que ninguno de esos terrenos pertenecía al denunciado.

También se investigó si la sociedad Haibu había solicitado, tal y como manifestó M. O.C., licencias para la apertura y funcionamiento de sus pisos colmena. Así, los ayuntamientos de Madrid y Pozuelo indicaron que en sus bases de datos no constaban solicitudes de licencias a nombre de la sociedad Haibu 4.0.. El de Pozuelo, a su vez, informó que, en caso de ser solicitada, “resultaría denegada por incumplimiento de la normativa urbanística”. Pese a ello, se han localizado a varias personas que han abonado diversas cantidades de dinero “creyendo que, efectivamente, se estaban construyendo este tipo de inmuebles”.