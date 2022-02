La fórmula clave para ahorrar dinero al vender un piso: hasta 20.000 euros

La gestión de los contratos, los impuestos, la cancelación de la hipoteca (si procede)... son muchos los gastos que se deben asumir al vender una vivienda. De hecho, pueden suponer hasta el 15% del precio de venta. Y aunque muchos de ellos son inevitables, el propietario puede llegar a ahorrar hasta un 80% en comisiones inmobiliarias. Así lo explican los expertos del comparador inmobiliario HelpMyCash.com. Pero ¿cómo es posible ahorrar tanto dinero?

Tarifa fija vs comisión inmobiliaria

La fórmula es simple. Desde 2016, operan en España las inmobiliarias online, cuyas tarifas son mucho más económicas que la famosa comisión inmobiliaria que cobran las agencias tradicionales. "Veamos el caso, por ejemplo, de un inmueble que vale 350.000 euros. El propietario pagaría entre 10.500 y 24.500 euros de comisión si contratara una agencia de toda la vida, mientras que una agencia online, como Housfy, le cobraría 4.499 euros", explican los expertos. ¿Y por qué es más barato? ¿Dónde está el truco? “No hay truco. En verdad, sus tarifas de base no incluyen todos los servicios, porque ofrecen al propietario la posibilidad de personalizar el plan y pagar solo por aquello que necesita”, detallan.

Servicios on demand más personalizados

Las inmobiliarias tradicionales ofrecen planes 'all inclusive', mientras que las online ofrecen servicios 'on demand'. Y es que, de manera general, las tarifas básicas de las agencias digitales incluyen servicios tales como tasación, vídeos y fotografías, redacción y publicación de los anuncios, filtro de compradores, redacción y gestión de las arras, entre otros. Pero no incluyen las visitas ni la gestión de la cédula de habitabilidad o el certificado energético. Asimismo, no suelen incluir asesoramiento legal en caso de herencia o divorcio. Si el cliente necesita de cualquiera de estos servicios, los puede contratar aparte por un coste adicional.

Las agencias tradicionales, en cambio, cobran comisiones más altas porque incluyen todas estas gestiones en sus tarifas. Siguiendo esta lógica, si el vendedor no necesita renovar la cédula ni el certificado, puede encargarse de las visitas y prevé que no necesitará asesoramiento jurídico por herencia o divorcio, ¿para qué pagar de más? Es en estos casos cuando los expertos de HelpMyCash sugieren probar los servicios de una inmobiliaria online. Así podrán ahorrar mucho dinero en honorarios.

Por el contrario, si un propietario necesita renovar o tramitar por primera vez su certificado energético, requiere que el agente se encargue de las visitas y prevé que la venta de su piso puede tener dificultades legales, el servicio que mejor se adaptará es, probablemente, el 'all inclusive' de las agencias tradicionales.

“El mercado inmobiliario está cambiando y los propietarios tienen cada vez más opciones para intermediar la venta de su vivienda”, concluyen los expertos. Es por ello que aconsejan comparar inmobiliarias antes de contratar una: “los propietarios podrían descubrir que una inmobiliaria online sí se adapta a sus necesidades y, entonces, los gastos de la compraventa se reducirían considerablemente”.