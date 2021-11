El inmobiliario se prepara para más fusiones como la de Neinor y Vía Célere

No será la última. Y no serán pocos los movimientos que se produzcan en un futuro muy próximo. Estos son los principales avisos que lanzan desde el inmobiliario sobre lo que puede ocurrir tras el anuncio de Neinor de que está interesado en adquirir la mayoría de Vía Célere. Una operación que se está negociando para que la promotora que lidera Borja García-Egotxeaga se haga con el 75% de la firma que ahora pertenece al fondo Värde, y que daría como resultado el nacimiento de la mayor promotora nacional. Lo que ha abierto definitivamente la veda de las fusiones, compras y absorciones entre las empresas especializadas en esta materia, según explican fuentes consultadas por La Información. Un escenario para el que ya se están preparando todos los actores con peso en el sector.

La unión de Neinor con Vía Célere aún está por concretar, ya que ambas compañías han insistido en que las condiciones no están cerradas. De hecho, también han resaltado que no está asegurado que la operación vaya a producirse finalmente, a pesar de que todas las fuentes consultadas por esta redacción ven factible que llegue a buen puerto. Aun así, el terremoto se ha dejado notar en los despachos de quienes toman las grandes decisiones de las promotoras. Los teléfonos han vibrado constantemente durante toda la semana entre llamadas e intercambios de mensajes de los principales ejecutivos. Algo que no solo han vivido los jefes de las encargadas de desarrollar promociones, ya que constructoras, socimis y consultoras también han empezado a situarse para lo que puede venir.

Como explican las fuentes consultadas, la vía que han abierto Neinor y Vía Célere con su segundo gran movimiento en un año ha puesto sobre la mesa la realidad de las promotoras actuales. El ejemplo utilizado es la cartera con la que contarían si se unieran, que llegaría a las 37.000 viviendas. Un número que consideran "corto" para tratarse de la que sería la firma más importante dedicada a promover proyectos inmobiliarios. "Las entregas que más se hacen actualmente son de cientos de viviendas. Son números muy bajos en comparación con lo que ocurre en otros mercados", apuntan las mismas fuentes, que ven problemático que controlen menos del 20% del total de la vivienda nueva que se construye y entrega.

Uno de los problemas que, a su juicio, pesa sobre las promotoras es que "hay una situación de empresas muy separadas y que van cada una por su lado". Por eso reciben como una buena noticia que se avance cada vez más hacia la "concentración" de las firmas especializadas para que al final queden unas pocas controlando el área en el que se desempeñan. "Que haya pasado esto es lo normal y esperado. Y vamos a empezar a verlo mucho más gracias a lo que ha hecho Neinor", insisten estas fuentes. Algo que, además, reclaman para que se persevere en la profesionalización de ámbitos con el del alquiler. El motivo es que las promotoras serán claves para desarrollar proyectos de 'build to rent'.

Nadie se atreve a señalar cuál será la próxima compañía que moverá ficha para controlar a otra con la que ahora compite. Aunque hay mucha expectación sobre cómo reaccionarán Aedas Homes o Metrovacesa tras lo ocurrido. En medio de ese mercado atomizado, estas son dos de las que más se han movido en los últimos meses, con varias entregas de promociones y el anuncio de que desarrollarán más en distintos puntos de España. Pryconsa y Habitat también llevan un año de actividad intensa. Pero por ahora no despiertan la misma expectación que las mencionadas anteriormente, según las fuentes consultadas por este diario. Aunque también es cierto que, en muchos casos, los proyectos de todas tardan en anunciarse por los retrasos de las autorizaciones administrativas.

El 2021 comenzó precisamente con la operación de Neinor quedándose con Quabit, que también estaba en el 'top 8' de las promotoras del país. Un movimiento con el que ensanchó su cartera de suelo en 10.000 unidades, 7.000 de ellas viviendas de carácter finalista. Meses después, Aedas realizó una compra más modesta, al adquirir por 54 millones Áurea Homes. Lo que le permitió sumarse ocho promociones en desarrollo y suelo para construir 500 hogares. Durante el verano, Metrovacesa también se hizo con más suelo tras hacerse con el 100% de Valdepolo, que era la propietaria de los suelos donde se proyectó Eurovegas. Aun con estos precedentes, las fuentes consultadas reiteran que el salto de Borja García-Egotxeaga es el que va a motivar una transformación que muchos reclamaban desde hace tiempo.