Qué garantías ofrece el seguro de caución al comprar una vivienda

He leído en esta misma sección que si compramos una vivienda sobre plano, el promotor está obligado a asegurar de alguna forma las cantidades que entregamos a cuenta antes de la escritura. Voy a comprarme una casa y me dicen que las cantidades que voy a pagar hasta la entrega estarán bajo un seguro de caución. ¿Cómo debe ser, qué me tienen que entregar y qué me garantiza?