Hipotecas mixtas: ¿Puedo cambiarla cuando llegue el tramo de tipo variable?

El Euríbor, que es el índice de referencia de las hipotecas a tipo variable, retomó a principios de mes los ascensos en tasa diaria y se acercó a la cota del 3% de interés que no se veía en catorce años. Cabe destacar que no está bajando, pero tampoco ha subido a los niveles de dos grandes carreras alcistas de 2022. Los mercados esperan con interés los efectos, a partir de hoy, de la retirada de casi 300.000 millones de euros de liquidez en manos de los bancos y cómo reaccionarán a la nueva remuneración ajustada a tipos. Ante esta situación de incertidumbre, muchos usuarios tienen dudas sobre qué pasará con sus hipotecas.

En esta quinta edición del consultorio digital de iAhorro y La Información, celebrado en directo este miércoles 23 de noviembre en el canal de YouTube de la plataforma y en las principales redes sociales de La Información, los expertos respondieron a las principales preguntas de los lectores. Durante esta charla arrojaron luz sobre las ventajas de las hipotecas mixtas, una alternativa a las fijas y variables ante la situación del euríbor. También abordaron las claves para acceder a las nuevas ayudas hipotecarias del Gobierno y cuál es la mejor opción en caso de querer cambiarnos de hipoteca. Además, también abordaron otras cuestiones sobre la evolución del Euríbor, si es más conveniente cancelar o subrogar la hipoteca y qué deben tener en cuenta los futuros hipotecados que quieran comprarse una casa en el corto o medio plazo.

Consulta a continuación las respuestas de los expertos de iAhorro, Pilar Arribas, asesora hipotecaria en la plataforma online, y Francisco Santos, analista de hipotecas de iAhorro. En los próximos meses La Información seguirá colaborando con iAhorro para informar a los lectores en otros consultorios sobre temas económicos de actualidad. Si tienes dudas sobre ahorros o hipotecas, puedes enviar tus preguntas a través de la dirección de correo comunicacion@iahorro.com, en cualquiera de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.

1. Ventajas de las hipotecas mixtas



Pregunta ¿Qué ventajas proporciona la hipoteca mixta en comparación con otro tipo de hipotecas?

RESPUESTA DE FRANCISCO SANTOS (IAHORRO) | Lo más importante es conocer que la hipoteca mixta tiene un periodo fijo y otro variable, debido a ello, por lo general, ha sido una tercera opción para los usuarios. Hoy en día a nivel económico puede ser un producto interesante, especialmente dependiendo de la fase en la que se encuentre el cliente. El ejemplo más claro es aquellas personas que se acogieron a la parte fija en el periodo de 2008, uno de los más duros en la historia de este país, y que han estado más de 10 años disfrutando del euríbor en negativo. Ahora ocurre de manera similar, porque con el euríbor, como está, acogerse a una hipoteca a 5 años y esperar que se estabilice puede ser difícil. Por lo que realmente después, si empieza a disminuir, puede ser una operación más rentable.

2. ¿Hipoteca fija o mixta?



Pregunta Si una persona está dudando entre una hipoteca fija y otra mixta en estos momentos, ¿cuál debería elegir?

RESPUESTA DE FRANCISCO SANTOS (IAHORRO) | Ante todo comparar, hay que mirar tanto el periodo como los años de amortización, el TIN, el TAE, el tipo de diferencial que te aplicarán o incluso la penalización por la amortización. No es lo mismo coger una hipoteca a tipo de interés fijo a 15 años que una mixta a 15 años más 10 variables. Lo más importante es no dejar de comparar la fija con la mixta. Hay que tener en cuenta que en España la mayoría de hipotecas se piden a 30 años, pero en más del 80% de los casos se amortiza antes de los 20, ya sea por pagas extra o bonus. ¿Quién no ha escuchado que si nos toca la lotería lo primero que haríamos sería amortizar la hipoteca?

3. Cambiar de contrato con una hipoteca mixta



pregunta En el caso de que una persona haya firmado una hipoteca mixta... ¿Qué puede hacer cuando llegue al tramo variable? ¿Es mejor seguir con esa hipoteca o cambiarse a otra más favorable?

RESPUESTA DE PILAR ARRIBAS (IAHORRO) | Dependerá de la situación en la que estemos en ese momento. Si el euríbor se ha estabilizado e incluso ha bajado, podrá seguir sin problemas con la hipoteca mixta en ese periodo del tipo variable y ver cómo evoluciona con ese producto. En cambio, si continúa disparado, tendrá que valorar opciones. En caso de querer cambiarlo a otra entidad bancaria, habrá que aprovechar las ofertas disponibles y pedir una gran variedad de las mismas para poder comparar las opciones o condiciones establecidas.

4. ¿Cuánto ahorro proporciona la hipoteca mixta?



pregunta ¿Cuánto ahorro puede suponerle a una persona contratar una hipoteca fija en vez de una mixta?

RESPUESTA DE PILAR ARRIBAS (IAHORRO) | No solo dependerá del tipo, sino también de las condiciones que nos ofrezca el banco, por lo que no podemos dar una previsión clara del ahorro. Además, también dependerá del euríbor que esté en ese momento. Cuando estamos en un proceso de búsqueda de hipoteca es muy importante disponer de toda la información para poder comparar y elegir la mejor opción para nosotros. También será importante mirar el TIN, el TAE y tener en cuenta las vinculaciones que nos solicite el banco.

🔵 Comienza el consultorio de @iahorro junto a @la_informacion



🏡 📈 Hipotecas mixtas: cómo ahorrar con la subida del Euríbor



⭕️ Síguelo en directo 👇 #HipotecasiAhorroLIhttps://t.co/5AxDCvN3jS — La Información (@la_informacion) November 23, 2022

5. Claves de las ayudas hipotecarias del Gobierno



pregunta ¿Quién puede beneficiarse de las nuevas medidas del Gobierno sobre las hipotecas para familias vulnerables?

RESPUESTA DE IAHORRO | El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 22 de noviembre una serie de medidas para aliviar los costes hipotecarios de las familias vulnerables. Hay tres tipos de perfiles vulnerables que podrían acogerse a estas ayudas:

A estas medidas podrán acogerse los 'deudores hipotecados vulnerables', es decir, aquellos hogares cuya renta sea inferior a 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM), que dediquen más del 50% de su salario mensual al pago de la hipoteca y que hayan visto cómo su cuota mensual a pagar por el préstamo también ha subido un 50% (por ejemplo, aquellos que pasen de pagar 300 euros a 450).

(tres veces el IPREM), que dediquen más del 50% de su salario mensual al pago de la hipoteca y que hayan visto cómo su (por ejemplo, aquellos que pasen de pagar 300 euros a 450). El segundo tipo son los hogares cuya renta sea inferior a 25.200 euros anuales y que dediquen más del 50% de su salario mensual al pago de la hipoteca, pero que no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario también podrán acogerse al Código de Buenas Prácticas con una carencia de dos años , un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años.

de su salario mensual al pago de la hipoteca, pero que no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario también podrán acogerse al Código de Buenas Prácticas con una , un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años. Y por último, el tercer tipo es al que han llamado 'clase media en riesgo de vulnerabilidad', es decir, aquellos hogares cuya renta es inferior a 29.400 euros anuales (3,5 veces el IPREM). Estos podrían acogerse a "la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años", afirman desde el Ejecutivo.

La principal medida es un periodo de carencia, lo cual significa que durante cinco años, como la hipoteca se compone de intereses y capital, el usuario solo pagaría los intereses y no el capital. ¿Saldrá a cuenta este periodo de carencia con estas medidas del Gobierno? Durante estos cinco años de carencia, el capital no desaparecerá sino que se acumulará, por lo que cuando llegue el sexto año el usuario volverá al euríbor actual y seguirá pagando la hipoteca. Por tanto, si vemos toda la vida de la hipoteca, los intereses aumentarán porque se recalcularán sobre ese capital. Con una hipoteca de 150.000 euros, la subida será de 5.000 euros más, aproximadamente.