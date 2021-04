El revés del tope al alquiler en Berlín da la espalda a los planes de Pablo Iglesias.

Todo está inventado, y las experiencias foráneas sirven de espejo a los políticos para refrendar sus decisiones. En algunos casos los apoyan, y en otros, les dan la espalda. Lo último le ha ocurrido este jueves a Pablo Iglesias. El Tribunal Constitucional de Alemania tumbó la normativa que le permite a Berlín imponer topes a los precios del alquiler -su medida 'estrella' en materia de vivienda- al considerar que las autoridades locales se han extralimitado en sus competencias. Sin embargo, esto no ha frenado el impulso del político morado, que continúa defendiendo la importancia de la normativa de cara al diseño de la próxima ley de vivienda y el rumbo de Madrid, que podría cambiar si llega al poder después de las elecciones del 4 de mayo.

En concreto, el antiguo vicepresidente propone limitar los alquileres madrileños de forma que su precio no supere el 30% del salario medio en la zona correspondiente. El camino para implementar la normativa no será fácil -y menos con el revés en Alemania- ya que necesita que el Ejecutivo faculte a los gobiernos regionales para regular los precios en las zonas 'tensionadas', y todavía no hay acuerdo en esta materia. De hecho, este es uno de los puntos que ha creado más fricción entre los socios del Gobierno.

De hecho, Alejandra Jacinto, candidata de UP a los comicios madrileños y activista antidesahucios, argumentó este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el límite impuesto por el Ayuntamiento de Berlín al precio al alquiler de viviendas se basa en una cuestión competencial y no en el contenido de la misma. Para ella, "lo que ha sucedido es que el Tribunal Constitucional ha declarado que no puede ser Berlin quien lo haga, pero que se puede hacer. Es una cuestión competencial".

Las autoridades del Partido Popular que ahora dirigen la CAM han mostrado su oposición frontal a esta medida desde su planteamiento por Podemos. El consejero de Vivienda madrileño, David Pérez, tachó la medida de contraproducente en enero del año pasado cuando se hizo público el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. El político denunció que solo servirá para "aumentar los precios que pagan los inquilinos". Para él, estas normativas "fuertemente intervencionistas y muy populistas lo que provocan es una retirada de muchas viviendas del propio mercado y esa contracción de la oferta provoca también un incremento de los precios".

Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) aseguran que el viraje legal es "un nuevo golpe al control de precios, una medida que no facilita el acceso a la vivienda, sino que lo dificulta, en especial para las familias vulnerables. Su principal consecuencia es la reducción de la oferta, ya que muchos propietarios retiran sus viviendas del mercado. Además, según datos del Instituto alemán, en el año y medio que lleva la medida en vigor en Berlín, la oferta de inmuebles en alquiler se ha reducido un 40%".

La asociación de propietarios también destaca que "otras consecuencias demostradas del control de precios son un incremento de la economía sumergida, el deterioro de las viviendas ya que se desincentiva la inversión en la mejora de estas e inseguridad jurídica que aleja la inversión necesaria para el desarrollo y profesionalización del alquiler. En Alemania se abre ahora un periodo de gran litigiosidad entre propietarios e inquilinos que no beneficia a nadie". De hecho, todavía no está claro qué tipo de mecanismo legar se utilizará en los casos en los que los propietarios quieran cambiar los contratos para subir los precios tras el fin de la imposición de topes.

Las propuestas de Iglesias para la Comunidad de Madrid también incluyen la expropiación de viviendas vacía a grandes tenedores para destinarlas al alquiler social. El político defendió que "tenemos un montón de viviendas vacías y un montón de gente sin casas o que no se puede pagar el alquiler. Por propios criterios de mercado, si aumenta la oferta bajarán los precios del alquiler. Es lógico. No se pueda primar tener viviendas vacías... sobre todo cuando están en manos de grandes propietarios y fondos buitre", durante el programa 'Las cosas claras' de RTVE.