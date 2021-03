Venezuela, UK... los planes de Iglesias espantan a los extranjeros del ladrillo.

Pablo Iglesias ha hecho saltar el tablero político tras anunciar su candidatura a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. El aún vicepresidente segundo del Gobierno de España ha puesto negro sobre blanco sus motivaciones para abandonar el Ejecutivo y, entre ellas, hay una que afecta de lleno al sector inmobiliario: "En las semanas que me quedan hasta la campaña voy a centrar mis esfuerzos en sacar adelante la ley de vivienda que estamos negociando". Y ha dejado entrever que impulsará también su política en el plano regional, lo que torpedea de lleno a los inversores extranjeros del ladrillo que se oponen rotundamente a los cambios que urde el líder de Unidas Podemos. El rechazo de estos empresarios no se debería tomar a la ligera ya que su actividad inyecta más de 10.000 millones de euros en el mercado regional cada año.

Los ecos de un posible cambio de color político en Madrid han llegado a muchas partes del mundo. Desde Venezuela hasta China, pasando por Ecuador, México y Reino Unido, expertos del sector aseguran a La Información que la noticia ha causado "temor" entre los inversores. De hecho, una gestora de propiedades inmobiliarias para fortunas mexicanas explica que "todavía es muy pronto para hablar de un freno en la inversión pero ya varios clientes me han pedido que ponga en pausa sus transacciones por la inestabilidad que ha generado el anuncio. La motivación de los empresarios para invertir en la Comunidad de Madrid es precisamente huir de las políticas que él defiende".

"Eso ha sido de lo único de lo que hemos hablado hoy en la oficina", confiesa un venezolano que trabaja para un fondo de inversiones en Madrid. Para él, "es poco probable que Iglesias gane en solitario, pero el escenario ya asusta. Yo me iría de España porque Podemos sumaría dos niveles de poder. Sería una lástima que llegaran sus políticas, porque Madrid está en su mejor momento. Los precios de la vivienda, sobre todo la de lujo, han subido un poco pero siguen estando por debajo del resto de las capitales importantes. Hay mucho interés, y ojalá Iglesias no lo dinamite".

Desde Reino Unido -el país con mayor actividad en el ladrillo español- un tenedor de cuatro viviendas que destina al alquiler argumenta que no se atreve a comprar más por los posibles cambios en la regulación que pueda introducir Unidas Podemos en materia fiscal y de arrendamientos. Suma y sigue, porque el anuncio también tuvo repercusión en China: "Los inversores chinos se sienten inseguros a la hora de invertir en España debido a la incertidumbre que provocan estos cambios políticos tan asiduos. Otro tema que les echa para atrás es la 'okupación'. Sin leyes que protejan la 'okupación' ilegal de viviendas no invertirán", según Mr. House Real Estate, una consultora especializada en inmuebles de alto standing con una clientela de mayoría asiática.

Para los ecuatorianos, la tónica es la misma. Un gerente de alto nivel comenta que "la entrada del ala política izquierda en Madrid preocupa sobre todo porque el sector inmobiliario requiere de mucha confianza y que la gente de mayor poder adquisitivo sienta que hay un clima propicio para poner a producir su dinero. Estos grupos no dan tranquilidad, y el patrón también se ve en Ecuador. Ahora estamos en plena campaña electoral y la posibilidad de que en nuestros comicios del 11 de abril gane el candidato de la izquierda ha afectado las ventas de nuestras promociones más caras. Por otra parte, esto desincentiva la llegada de nuevas empresas. Por ejemplo, yo no elegiría a Madrid como el lugar para expandir mis operaciones con un Gobierno de esa ideología".

En la misma línea, Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso, declara que "no es una buena noticia el hecho de que el principal dirigente de Podemos opte a la candidatura de la presencia de una comunidad autónoma como Madrid. Es conocido por todos que sus planteamientos son puramente intervencionistas y regulatorios. Esas orientaciones trasladan el problema de la vivienda al sector privado, cuando el sector público es el que debe encargarse. Las consecuencias de sus medidas ya se ven en Cataluña, donde los límites impuestos no han hecho más que reducir la oferta y aumentar los precios". El experto también reflexiona sobre el significado de la salida de Iglesias del Ejecutivo y explica que "esa política es de Unidas Podemos. Alguien de UP va a sustituir a Iglesias y no creo que vaya a cambiar los trazos fundamentales de su política de vivienda".

El sector ha estado sometido a una gran carga de incertidumbre en 2020 por los efectos de la pandemia. Ahora se ha sumado una dosis de política a la ecuación y los inversores extranjeros ven el panorama negro. En pocas semanas se conocerán los últimos detalles de la nueva ley de vivienda del Gobierno de coalición, que tiene como puntos más controversiales la imposición de límites a los precios de alquiler, y los ajustes entorno a la okupación de vivienda y la fiscalidad de los grandes tenedores. Iglesias tiene mucho que ganar y que perder. Si consigue introducir sus planteamientos y vence a Ayuso en los comicios tendrá el camino muy fácil para replicar el modelo en Madrid. Por otra parte, si no logra vencer al reloj de Sánchez -que hasta ahora se ha mostrado reacio a sus propuestas- y no elimina a la política madrileña, tendrá que empujar su proyecto desde fuera.