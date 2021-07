El espíritu de Iglesias en la nueva ley de vivienda asusta a socimis y propietarios

Pablo Iglesias dejó su puesto en el Gobierno para arrebatarle Madrid al Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas. No consiguió vencer a Isabel Díaz Ayuso ni 'colocar' a su formación en una posición de poder para truncar el paso de los 'populares'. De hecho, sufrió el 'sorpasso' de Más Madrid. Ante este descalabro, Iglesias decidió retirarse de la política. Sin embargo, en las políticas del Gobierno todavía resuenan sus prioridades programáticas, sobre todo en el sector inmobiliario.

Las socimis, que criticaron el cambio de regulación, y los propietarios de pisos en alquiler, que esperan en vilo el borrador de la nueva Ley de Vivienda, todavía sienten y temen el 'efecto Iglesias'. Y es que su fantasma todavía planea sobre las negociaciones del Gobierno de coalición, que ha centrado parte de sus esfuerzos en cerrar los flecos de la nueva ley para el sector inmobiliario durante las últimas semanas.

Ministros del PSOE como Nadia Calviño y José Luis Ábalos han expresado en público sus dudas hacia los beneficios que pudiera traer imponer topes a los precios de alquiler, la medida bandera de Iglesias, pero no han conseguido arrancar su sello de sus documentos. El último intento de Ábalos por contentar a ambos bandos es la propuesta de limitar al 10% la subida de los alquileres en zonas tensionadas. Los morados todavía no se han pronunciado al respecto, pero Ábalos asegura que este 'punto medio' entre los incentivos fiscales para propietarios defendido por su cartera y los topes sí cumple con lo acordado en el pacto de investidura que le dio la presidencia a Pedro Sánchez.

Por otra parte, la huella de Iglesias en las socimis ya es imborrable. Solo hace falta mirar sus documentos en el mercado. Desde las más grandes, como el vehículo del empresario Tomás Olivo, General de Galerías Comerciales, que tiene una capitalización bursátil de 3.962 millones de euros, hasta las más pequeñas, como Hadley Investments, propiedad de un fondo en Luxemburgo, que cotiza con un capital de 6,4 millones de euros, incluyen en sus riesgos fiscales del ejercicio 2020 las modificaciones en la legislación aplicable y la aplicación del régimen fiscal especial socimi.

Pablo Iglesias llevaba años alzando la voz en contra de estos vehículos inmobiliarios, y consiguió cambiar su regulación al llegar al Ejecutivo. El principal retoque fue la imposición de una tributación mínima del 15% sobre los dividendos no distribuidos. Cabe recordar que el régimen fiscal de las socimis cuenta con la ventaja de no pagar por el impuesto de Sociedades, a cambio de repartir al menos el 80% de los dividendos entre accionistas, que sí tributan. Es en ese 20% restante de los dividendos que no tributan es donde Iglesias vio un lugar para cargar a las cotizadas con una tasa del 15%. Los efectos no tardaron en llegar y los inversores demostraron su 'espanto' hacia el modelo de Iglesias.

A la lista de socimis que han admitido a los inversores sus temores a estos cambios fiscales hay que sumar a GMP Properties, controlada por la familia Montoro; Zambal, la socimi de los Castel, una familia dedicada a la actividad vinícola en Francia; y Atom Hotels, del Grupo Bankinter. En esta línea, fondos internacionales como Blackstone y particulares como los futbolistas Ronaldo y Mata han sacado socimis del parqué y reorganizado sus activos en los últimos meses como respuesta a esta regulación y las ambiciones de la coalición hacia el sector del alquiler.

Aún así, la mano de Iglesias no ha mermado del todo el interés de los inversores por este segmento ya que 2021 ha arrancado con la entrada de las socimis Adriano Care y Inbest VII al BME Growth. La segunda mitad de 2021 será crucial a la hora de calibrar la impronta de Iglesias en este mercado que espera recuperarse pronto del virus y la llegada de nuevos jugadores, como la socimi de logística que anunció Bankinter tras comprar la cartera logística de Montepino y CBRE.