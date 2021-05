Si me libero del préstamo hipotecario, ¿debo pagar algún tipo de impuesto?

El piso que compramos a medias mi ex y yo se lo va a quedar ella pagándome mi parte y sacándome del préstamo que todavía no hemos acabado de pagar (ella se hace cargo del préstamo y yo desaparezco como deudor). Me están volviendo loco en la gestoría porque de pronto parece que hay que pagar un impuesto por esto. ¿Se paga algo?