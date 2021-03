MVGM: "Si no es buen momento para retail, lo es para oficinas o residencial".

El sector inmobiliario no ha sido inmune a los efectos de la pandemia del coronavirus, pero sus efectos han sido distintos en cada una de las tipologías de activos. Elisa Navarro, directora de MVGM en España, ha conversado con 'La Información' sobre el comportamiento de los inversores durante la emergencia sanitaria y los posibles 'salvavidas' para este mercado, que afronta otra crisis- aunque esta es distinta índole- tras solo 13 años de la Gran Recesión.

MVGM aterrizó en España en 2019 tras comprar la cartera inmobiliaria de JLL. La compañía tiene una experiencia de más de 65 años en el sector y se especializa en la gestión de activos. Actualmente está presente en 10 países y su portafolio acapara una superficie de más de 22 millones de metros cuadrados.

¿El interés inversor por el ladrillo español sigue vivo?

Veo más interés en todos mis clientes. Los fondos siguen viendo con buenos ojos el mercado. Es cierto que los activos de segmentos como el 'retail' o los centros comerciales han sufrido mucho durante la pandemia, pero la inversión en el sector inmobiliario no es algo lineal. Si no es un buen momento ahora para 'retail', lo es para las oficinas o el residencial... Los inversores buscan un equilibrio en sus carteras. Por otra parte, los inversores muy especializados en una clase de activos también han tenido que hacer cambios de estrategia, pero más enfocados en reinventarse en su área específica. Es una gran ventaja tener clientes tan distintos y ver cómo se están preocupando en estos tiempos de menor ocupación y rentas en mejorar la eficiencia de sus inmuebles y ponerlos en valor.

¿Qué sectores han tenido que renegociar más sus contratos durante la pandmeia?

Desde el primer instante de la crisis ha habido negociaciones abiertas. Los hoteles, que tuvieron que cerrar rápido por la falta de huéspedes ante el cierre de fronteras y las limitaciones a la movilidad, son los que más han tenido que negociar para mantener la viabilidad de sus proyectos. Esto no ha sido necesariamente negativo ya que se convirtió en una oportunidad de futuro para fortalecer relaciones y crear contratos más duraderos. Se han buscado soluciones a largo plazo para minimizar el impacto de la pandemia en las dos partes.

Otro segmento de activos donde se notó un volumen de negociación muy alto es el retail, y, con el tiempo, hemos notado un alza en esta práctica en las oficinas de empresas más pequeñas que han tenido dificultades para cumplir con sus obligaciones por la extensión de este periodo de emergencia. Desde MGVM recomendamos a nuestros clientes alcanzar acuerdos para evitar el endeudamiento. Mientras no haya acuerdos y los contratos sigan en vigor se seguirán facturando retas que no se cobran y pagando impuestos por estas. Si no tienes liquidez sirve de poco la facturación.

¿A esto se debe su apuesta por el residencial?

Seguimos enfocados en todos los segmentos donde están nuestros clientes. Nos hemos volcado para aportar valor y ayudar a mantener la viabilidad de los proyectos. Aún así, es indudable el interés que han despertado las nuevas áreas de desarrollo como el buid to rent. Hemos detectado mucho interés por parte de los inversores, sobre todo los extranjeros que quieren entrar en el mercado español. Nosotros nos dedicamos a acompañarlos en el proceso y los asesoramos de acuerdo a sus objetivos.

Ahora está 'de moda' la logística. ¿Esto tiene un techo?

Yo considero que todavía hay más cabida para crecer. Hay suelos para desarrollar y muchos proyectos. Tenemos activos que se van a reconvertir. Estamos en un momento de absoluta transformación. Hemos visto, por ejemplo, el cambio de tendencias en el residencial tras la pandemia. Las personas ahora buscan inmuebles con más espacio, terrazas, jardines... Lo mismo ocurre con la logística. Las compañías ahora necesitan de más espacio para gestionar el e-commerce y hay nuevas ventanas como los centros de datos. Estamos en una fase más creativa y estamos estudiando cómo le damos una nueva vida al ladrillo.

En medio de los ajustes, ¿cuál es la clave para mantener la actividad?

Los nuevos hábitos van a cambiarlo todo y tenemos que estar atentos. La pandemia ha traído cambios en lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que buscamos. La clave está en reinventarse. Los activos ya están ahí y los suelos también. Su uso y transformación serán la clave para el funcionamiento del sector.