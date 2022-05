Si el inquilino paga siempre tarde el alquiler: ¿sería causa de desahucio?

Mi inquilino paga siempre con retraso la renta. En el contrato tenemos pactado que debe hacerlo dentro de los primeros cinco días del mes, pero no hay forma de que haga los pagos antes del día 20. Ya le he avisado en varias ocasiones, pero me estoy planteando resolver el contrato ¿Sería causa de desahucio por falta de pago?