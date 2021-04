IVA igualitario y reducido, oficinas... Retos para la rehabilitación energética

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto como una de sus prioridades la rehabilitación del parque de vivienda español en el diseño del plan para la recuperación económica del país. De hecho, el programa dedicado a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana ocupa el segundo lugar entre las áreas económicas que estarán mejor dotadas para recuperarse. El sector recibirá 6.820 millones de euros para llevar a cabo tareas de instalación de paneles solares y reformas que aumenten la eficiencia energética de los inmuebles. ¿El país está preparado? 'La Información' conversa con Dolores Huerta, directora general de GBCe, sobre los retos que afronta el país ante la llegada de los retos que afronta el país en esta materia.

La directiva señala que España está a la cola de Europa en lo que a rehabilitación energética de viviendas se refiere. Las autoridades se han marcado la meta de pasar de 30.000 rehabilitaciones al año a 500.000 en tres años, lo que representa aproximadamente 166.000 obras cada doce meses. Huerta explica que "todo el mundo habla de 30.000 rehabilitaciones, pero nadie sabe si esta son de tipo energético. Esto hace que producir este salto sea todavía más difícil. Puede que las empresas estén listas, pero todavía hay camino por recorrer para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia y los beneficios que trae esta decisión. Ahora mismo no existe una demanda alta para este tipo de obras. No existe mucha información en el mercado. Además, para conseguir este tipo de objetivos los ciudadanos tendrían que estar reunidos en juntas de vecinos hoy. Estos procesos no son igual de cortos como el de comprar un coche".

Entre las herramientas que ayudaría a fomentar la participación ciudadana están los incentivos fiscales. Huerta destaca los beneficios que aportaría "tener un IVA igualitario y reducido para obras de rehabilitación. Por ahora, las normas permiten reducir el IVA para las actividades donde hay una creación intensiva de empleo -en este caso, los cambios que involucran la contratación de mano de obra-, y no en la compra de materiales. Esto hace muy complicado hacer presupuestos porque duplica la tarea de calcular el IVA. Es cierto que si compro una caldera de marca japonesa no estoy favoreciendo a la industria del país, pero en la práctica hace todo más complicado y aleja a las personas del proceso".

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció este miércoles posibles deducciones en el IRPF de entre el 20% y el 60% para los propietarios que hagan obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de su vivienda. Fuentes de la cartea señalaron a la cadena Efe que el programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) y el de regeneración y reto demográfico (para municipios de menos de 5.000 habitantes) -que desarrollará en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica- han consignado una reserva de 450 millones de euros que se irá utilizando para aplicar las deducciones y que se agotará o no en función del éxito de la medida. La entrevistada considera que esta es una medida positiva al constatar que la industria de rehabilitación terminará por regresar ese dinero con su actividad y los empleos que genera.

Otra apuesta de Huerta para que España pueda canalizar los fondos de la forma más óptima posible es la creación de oficinas de proximidad que aporten información sobre cómo hacer las obras, los mejores profesionales, y las mejores líneas de ayuda: "Ahora mismo hay cuatro líneas de ayuda y cada una pide cosas distintas. A veces parece que hace falta hacer un máster para pedirlas. Se necesita contar con lugares que permitan facilitar la toma de decisiones". La directora de la principal organización de edificación sostenible en nuestro país también defiende el uso del 'libro del edificio existente', una especie de pasaporte sobre el edificio que permite conocer sus particularidades. La idea que plantea es que las autoridades pongan a disposición las facilidades monetarias necesarias para que los ciudadanos conozcan el estado de sus inmuebles y puedan organizar sus reformas.

La experta asegura que el sector ha "recibido una de cal y otra de arena" durante la emergencia sanitaria. Para ella, una buena noticia es que la rehabilitación de viviendas se encuentra en la primera línea de la política nacional porque ya ha sido reconocido tanto en la Ley del Cambio Climático y Transición Energética como en el nuevo plan del Gobierno como una de las principales vías de recuperación económica del país. Huerta insiste en que "Hay que apostar por ello porque es la única forma de cumplir con los objetivos de descarbonizacion a los que nos hemos comprometido".

El Gobierno ha puesto 6.820 millones de euros para este propósito sobre la mesa. Vecinos europeos como Francia, Alemania e Italia cuentan con una amplia experiencia en esta materia, pero el Estado tiene guardada en un cajón la estrategia que diseñó en 2019 por exigencia de la Unión Europea. Esta será la oportunidad del país para ponerla en marcha y desarrollar esta industria que ha sido puesta en el frente de la vitrina tras la pandemia.