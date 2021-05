Faltan jóvenes: 'fuga' de la mano de obra y falta de compradores de vivienda 

Los principales representantes del sector inmobiliario se han dado cita en el evento SIMAPRO, la principal feria inmobiliaria en España, para debatir acerca del futuro del sector. Uno de los bloques temáticos abordados fue el rol de los jóvenes en este. La primera arista discutida fue la participación de los jóvenes en la masa laboral del ladrillo. Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de promotores y constructores Asprima, ha destacado que la presencia de menores de 34 años ha pasado del 43% al 18% en los últimos años. Por ello, el directivo ha reclamado colaboración con las distintas administraciones y la universidad: "Tenemos que hacer algo y ser capaces de resolverlo ahora que todavía estamos a tiempo", y ha pedido que los planes de formación se adapten a las empresas y no al revés.

El empresario ha tachado el salto de "importante" y ha explicado que esta sangría podría seguir aumentando si el sector no se preocupa de innovar su funcionamiento. Gómez-Pintado forma parte del primer 'cluster' de innovación para la construcción industrializada en España y ha invitado a todos los agentes del sector a unirse a su iniciativa. Para él, "no hemos sido capaces de encontrar el modelo óptimo para la industrialización en el país. Además, innovar cuesta dinero, y en solitario no vamos a ser capaces de reunir los elementos necesarios para lograrlo".

Acceso a la vivienda

La segunda mesa de debate ha destacado la disminución del porcentaje de jóvenes que adquiere una vivienda en propiedad durante los últimos años. José Ramón Diez de Revenga, Consejero de Fomento e Infraestructura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha insistido en que "estos son los futuros compradores del sector, y nosotros debemos trabajar para eliminar las barreras de entrada que les impone el mercado". El político murciano ha relatado que su administración ha conseguido -"después de mucha lucha el pelea"- un aval por parte del Gobierno para ampliar su deuda con miras a financiar ese 20% que piden las entidades financieras para poder comprar una casa. El funcionario ha contado que esta medida se ha puesto en marcha y funciona como una prueba piloto, pero ya ha generado tanto interés que esperan poder ampliarla porque "muchas veces el coste de la hipoteca es más barato que el alquiler. La dificultad para acceder a una vivienda está en el precio de entrada, y esto es lo que hemos atacado".

Isabel Calzas Hernández, Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Ayuntamiento de Madrid, ha felicitado al dirigente murciano por esa iniciativa y ha puesto el foco en que otra barrera para los compradores jóvenes es la reticencia de algunos propietarios y entidades bancarias. Frente a esto, la política ha propuesto la puesta en marcha de distintos tipos de seguro frente a impagos y el aumento de la oferta.

En este sentido, Raul Moreno, Chiel Operations Officer de AQ-Acentor ha declarado que "el sector necesita de una revolución. Hay que cambiar el modelo y eliminar las barreras de acceso en el mercado. Esto será muy complicado, pero es necesario. Por su parte, Antonio Ñudi, Gerente de la Junta de Compensación de los Cerros, ha pedido que el problema se aborde desde políticas transversales, ya que otras variables como el paro juvenil y la coyuntura social también inciden en las posibilidades que tienen los jóvenes para comprar una vivienda.