El Glovo de la vivienda: el 'target' abarca a los que no pueden pagar una hipoteca.

Muchas empresas han creado auténticas revoluciones en sus sectores al detectar una necesidad en el mercado. "Antes Telepizza te llevaba la orden a casa y ahora tenemos a Glovo, que ha cambiado la actividad del 'delivery' y opera en un mercado de 1.300 millones de euros en España. En el ámbito de la movilidad, plataformas como Uber y Cabify se han movilizado para entrar en un mercado que mueve más de 5.000 millones de euros. Nosotros, con nuestro nuevo concepto de 'SmartHousing', nos hemos adentrado en un mercado que supera los 1.300 millones de euros. El producto va dirigido a las personas que no han podido comprar una casa por el precio de las hipotecas en los últimos años. Desde Libeen les ofrecemos la opción de comprar la casa a través de su pago de alquiler".

Así explica José Manuel Cartes, CEO de Libeen, el 'modus operandi' de su compañía. La empresa busca facilitar el acceso a la vivienda eliminando las barreras de entrada que imponen las reglas del mercado actual. El joven empresario detalla a 'La Información' que "una persona necesita contar con 90.000 euros en sus cuentas para comprar una vivienda de 300.000 euros. En cambio, nuestro modelo permite iniciar el proceso de compra con 15.000 euros. Los interesados desembolsan esta cantidad inicial y pagan el resto de la hipoteca con su alquiler mensual. En cuanto se cumple la meta, el banco concede la hipoteca".

El emprendedor calcula que la media de años que le toma a las personas juntar ese 20% del precio de la vivienda requerido por los bancos con su método se sitúa entre tres y cinco años. Estas cifras son más alentadoras que las que reinan el mercado actualmente. Los españoles tienen que destinar el sueldo íntegro de 7,5 años para adquirir una casa. La situación es especialmente delicada en Baleares donde las personas necesitan de 16,5 años de sus ingresos para hacer esta compra.

¿De dónde surge Libeen? José Manuel Cartes comenta que "la idea surgió de este problema que he sufrido en carne propia. Yo vivi de alquiler durante 17 años por las dificultades para acceder a una vivienda. Gasté demasiado dinero por muchos tiempo y cuando decidí comprar una casa me enfrenté a la realidad del mercado. Tenía que desembolsar demasiado dinero. Después, conversando con los amigos en el bar sobre la vida de cada uno me di cuenta de que esta es una problemática que afrontan muchas personas.Destinar el 40 o 50% del salario en la renta se volvió normal y esto hay que cambiarlo".

"Y la gente no sale de ese bucle". El emprendedor relata que "como las personas gastan tanto en alquiler, no pueden ahorrar. Como no pueden ahorrar, no pueden pagar los gastos de entrada, y como no reúnen las condiciones para la compra se decantan por el alquiler. De ese círculo no se sale jamás". El modelo ha ganado popularidad ya que la plataforma recibe a más de 30.000 usuarios al mes.

La fórmula impulsada por Libeen es el 'SmartHousing'. La compañía pertenece a la prestigiosa incubadora de proyectos Lanzadera, del dueño de Mercadona, Juan Roig, y espera tener presencia en 10 ciudades de España a final de 2021. El empresario prefirió no dar una cifra sobre la facturación esperada para este ejercicio ya que el resultado dependerá mucho del avance de la crisis sanitaria. La actividad de la empresa comenzó en 2019, y José Manuel Cartes confía en convertirla en un agente de peso en el mercado.