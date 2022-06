Por qué el propietario del local no debe pagar todos los gastos de la comunidad

Soy propietario de dos locales en un edificio en régimen de propiedad horizontal. Por estatutos, los locales están exentos de algunos gastos comunes porque tienen entrada directa desde la calle y no hacemos uso de jardines, piscina, etc. Así se ha hecho desde siempre. En la última Junta, se aprobó por sorpresa que los locales contribuyeran en función de su coeficiente y sin tener en cuenta esas exenciones. Yo no asistí y se aprobó por mayoría. ¿Qué debería hacer?