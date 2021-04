¿Qué hicieron Zúrich y Tokio para sacar a Madrid del top inmobiliario en 2020?

Madrid ya no es una de las ciudades que forman parte del 'top 10' de las urbes más atractivas para los inversores elaborado por la inmobiliaria de lujo Barnes. Su lustre decayó durante el primer año de la pandemia, pero otras ciudades sacaron brillo. Zúrich, por ejemplo, pasó del puesto 30 al primero; Miami escaló desde el puesto 27 al cuarto; y Estocolmo saltó del puesto 22 al quinto. ¿Qué hicieron?

Los expertos destacan a Zúrich por su 'status' de centro bancario y financiero. Esta ciudad alberga la actividad de grandes empresas como UBS y Credit Suisse, miles de start-ups y pequeñas compañías con gran futuro. A este hub empresarial llegan muchos extranjeros atraídos por la calidad de vida y el nivel de seguridad que ofrece. Ahora bien, la pelea por sus metros cuadrados ha hecho que la oferta sea inferior a la demanda, un desbalance que pone los precios del ladrillo lejos del alcance de todos.

Copenhague destaca por su verde y sus 600.000 habitantes están encantados con su calidad de vida. La oferta es bastante limitada y, de nuevo, poco accesible ya que esta es una de las ciudades más caras de Europa. La mayoría de los daneses viven de alquiler. Los afortunados que han conseguido tener una casa en propiedad suelen obtener rentabilidades de los alquileres del 5% o superiores. Los analistas de Barnes señalan que la llegada de los inversores se debe a que el mundo empresarial está apostando por una aceleración de la transición energética como factor que pueda impulsar la economía posterior a la Covid-19. Dinamarca, y Copenhague en particular, lideran este movimiento".

El tercer lugar en el ranking de las ciudades más codiciadas lo ocupa Tokio. Esta capital asiática es una de las pocas que logró quedarse en el mismo lugar de la lista con respecto al 2019, pero no consiguió elevar su prestigio en gran parte por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de verano, según los expertos. Sin embargo, este contratiempo no ha evitado que los precios de los inmuebles de esta urbe evolucionen al alza. Las infraestructuras para los juegos ya están construidas y los inversores no le han quitado la mirada. La clientela internacional (expatriados e inversores) opta casi exclusivamente por inmuebles de obra nueva, con las mejores garantías antisísmicas y un equipamiento completo.

En este prestigioso listado también entran Miami y Estocolmo. El informe de la inmobiliaria destaca que estas ciudades han transmitido más tranquilidad a los inversores en este momento de incertidumbre por la pandemia de Covid-19 y que parecen mejor equipadas que el resto para ofrecer lo que las familias adineradas buscan en las ciudades internacionales: calidad de vida, entorno agradable y seguridad.

Estas tendencias no se repiten en Madrid. El director en Barnes en la capital española, Eduardo Crisenti, destacó en una presentación a los medios a la que asistió La Información que el aumento de oferta de viviendas en alquiler con el consiguiente ajuste de precios ha pasado factura al inmobiliario de lujo y ha reducido el interés de las grandes fortunas. Pero,no todo está perdido porque las apuestas para las transacciones en el mercado de superlujo -viviendas de más de cinco millones de euros- en 2021 son optimistas.

Madrid no es la única ciudad que se ha visto perjudicada por la pandemia. El listado de Barnes expone cómo Hong Kong pasó de ocupar el número cinco en la lista al 27 en tan solo un año; San Francisco sufrió una caída del octavo puesto al vigésimo segundo; Lisboa, una del noveno al vigésimo quinto; y Munich, otra del décimo quinto al vigésimo octavo. La suerte no ha estado del lado de estas grandes urbes que esperan recuperarse pronto de esta pandemia que llegó a romper los ciclos del mercado justo cuando ya se estaba viendo la luz tras la crisis de 2008.