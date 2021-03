El hombre que rechazó a Danone ahora busca fondos para 'salvar' su socimi.

Mauricio Botton Carasso es uno de los 50 hombres más ricos en España. Este empresario amasó la mayor parte de su fortuna en 2015 tras vender la participación de Danone que le tocaba por ser nieto del fundador. Desde entonces ha iniciado aventuras empresariales en distintos sectores como el aceite, donde dejó una gran huella. El magnate convirtió a la localidad de Avinyonet del Penedès, por las declaraciones a Hacienda desde su finca productora de 300 hectáreas, en el segundo municipio con una mayor renta per cápita del país. Sin embargo, su retirada un año después tras su disconformidad con el negocio bajó a la zona al puesto 347. Ahora su actividad inmobiliaria está en riesgo ya que el virus ha afectado a su socimi Excem Real Estate, y ha tenido que recurrir a la búsqueda de fondos para refinanciar su deuda.

El vehículo inmobiliario cotiza en el BME Growth con una capitalización bursátil de 11,5 millones de euros y se especializa en inmuebles dedicados al 'co-living' para jóvenes. La empresa explica en un comunicado al mercado que está trabajando para tratar de refinanciar su deuda hipotecaria con una operación que le permita pagar únicamente intereses hasta su vencimiento. La socimi entiende que "si bien este tipo de operaciones no mejora la cuenta resultados o la posibilidad de dividendo por el aumento de costes financieros, sí mejoraría el cash flow de la compañía mientras se cierra una ampliación de capital". La figura de Bottom ha atraído el interés de ocho inversores y la compañía espera recibir ofertas no vinculantes a finales de marzo para iniciar la Due Diligence.

Los efectos de la Covid no han pasado desapercibidos, pero los accionistas de la socimi no se han rendido. En los próximos meses planean sumar más activos a su cartera inmobiliaria. De hecho, la Junta General Extraordinaria fijada para el 7 de abril tiene como objeto un aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias, con la intención de integrar en la Sociedad seis inmuebles en Andalucía.

Con la operación de aumento se dará entrada en el capital a FEDARO XXI INVERSIONES S.L. Esta sociedad es la propietaria de los inmuebles y se dedica a su explotación a través de arrendamientos a estudiantes y jóvenes profesionales. La socimi de Bottom defiende en su comunicado al BME que la tipología de activos, la ubicación, los contratos y los inquilinos encajan perfectamente dentro de los objetivos de la compañía y de su Plan Estratégico. El valor neto de la aportación será de 2,8 millones de euros.

El ensanchamiento de la cartera llega en un momento de pérdidas para la valoración general de los activos inmobiliarios en gran parte de las empresas del sector. En el caso de Excem, la valoración RICS correspondiente al ejercicio 2020 fue un 4,1% inferior a la del año anterior. La empresa asegura que la bajada no fue tan pronunciada gracias a su modelo de negocio y a la fortaleza del sector residencial en comparación con otros como el hotelero y el retail.

La socimi también admite que el precio de su acción cayó durante 2020: "La cotización de Excem SOCIMI SIR ha cerrado con un valor de 0,855 euros por acción, frente a los 1,10 euros por título a cierre del ejercicio 2019, con un escaso volumen negociado (180.000 acciones)". La empresa adjudica esta caída a la "baja liquidez en el BME Growth, por la que la venta de un pequeño paquete de acciones afecta mucho más a la cotización que en otros índices como el Mercado Regulado o el Ibex35".

Bottom es el accionista mayoritario de la socimi al ostentar un 36% de la participación total a través de su firma de inversión Germina Finance. Ninguno de los otros 48 accionistas tiene más del 5% de la propiedad. El último conteo de Forbes lo colocó en el puesto 46 de las fortunas españolas tras cifrar su capital en 475 millones de euros.