Las mejores hipotecas de diciembre: el momento clave para encontrar ofertas

El euribor sigue de camino al 3%. De hecho, el indicador ha abierto el mes con un 2,828%. Si bien es cierto que no ha aumentado mucho con respecto al mes anterior, lo cierto es que tiene una diferencia del 3,315% con respecto al dato de noviembre de 2021, que se situó en -0,477%. Por lo tanto, las personas que tengan que revisar su hipoteca van a sufrir una subida en su cuota mensual.

No obstante, eso no significa que no sea buen momento para hipotecarse; hay que recordar que es la última etapa del año. "Si estás pensando en pedir una hipoteca, mejor cuanto antes, porque el escenario que se presenta a futuro no es positivo y seguramente en 2023 las ofertas que te puedas encontrar sean mucho peores de las que hay ahora. Los bancos están dando una tregua, peor no durará mucho tiempo", asegura Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

Si lo que una persona quiere es una hipoteca fija… ¿Qué opciones tiene? "Ahora un tipo fijo del 2% o 2,5% podríamos decir que es bueno porque ya hay muchos bancos que lo sitúan por encima del 3", subraya Colombelli.

Opciones con hipotecas fijas

De hecho, BBVA ofrece un TIN del 2,25% y una TAE del 3,30% en su hipoteca a tipo fijo. De esta manera, la cuota que pagaría una persona con una hipoteca de 200.000 euros sería de 764,49 euros aproximadamente. Las vinculaciones exigidas en este caso serían la domiciliación de la nómina y la contratación de dos seguros (hogar y amortización de préstamos).

Otra a tener en cuenta es la que tiene EVO. Cuenta con un TIN del 2,45% y una TAE del 2,93%, por lo tanto, la cuota a pagar con una hipoteca de 200.000 euros será de 785,05 euros al mes. Para poder disfrutar de estas condiciones, el usuario tendrá que domiciliar la nómina, pensión o prestación por desempleo superior a los 600 euros al mes y adquirir dos seguros (de hogar y vida).

Otra entidad a la que le podemos echar un vistazo es Openbank. Su hipoteca Open Fija tiene un TIN del 2,69% y una TAE del 3,24%. No obstante, habrá que adquirir más vinculaciones en este caso: domiciliación de la nómina, contratar la luz y el gas con Repsol y domiciliarlo en la cuenta de la entidad y adquirir dos seguros (vida y hogar).

La hipoteca variable tiene tipos competitivos

Para aquellos que quieran optar por una hipoteca a tipo variable existen opciones a tener en cuenta, todas ellas con un diferencial fijo por debajo del 0,70% (a este valor habrá que sumarle el euríbor).

Una de las entidades con mejor oferta es ING. Su hipoteca variable está compuesta por un TIN del euríbor+0,59% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,71%. Todo ello siempre que se domicilie una nómina y se contraten dos seguros (de vida y hogar).

Por otro lado, BBVA dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (0,89% durante el primer año) y una TAE del 3,97%. Los productos vinculados que nos van a exigir en este caso son la domiciliación de la nómina y adquirir dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).

Santander también cuenta con un préstamo a tipo variable con buena condiciones: un TIN del euríbor+0,69% (1,79% durante el primer año) y una TAE del 3,85%. Hay que tener en cuenta que para firmar esta hipoteca con las condiciones mencionadas habrá que cumplir más requisitos de los habituales: domiciliar una nómina, pensión o pago de autónomos; usar hasta seis veces la tarjeta de crédito; contratar cuatro seguros (hogar, vida, accidentes e incapacidad) y tener una vivienda con un certificado de eficiencia energética A+, A o B.