Transportes bloquea 1.000 viviendas en Pozuelo por falta de enlace con la M-40

El desarrollo de una de las grandes urbanizaciones planificadas en la Comunidad de Madrid afronta un posible retraso por temas burocráticos. El impulso a Montegancedo, el nuevo entorno residencial con más de 1.000 viviendas y zonas verdes en Pozuelo de Alarcón, está pendiente de su aprobación definitiva por no tener cerradas las conexiones que necesitaría con la autopista M-40. Algo que aún no se ha producido debido a que el Ministerio de Transportes, de quien dependen esas carreteras, ha rechazado dar la autorización correspondiente. Todo porque aseguran que aún no han recibido una propuesta de promotores y consistorio para que se puedan estudiar esos enlaces entre las viviendas y la Red de Carreteras del Estado, según ha podido saber La Información. Circunstancia que puede dejar paralizado durante un tiempo todo el proyecto.

La situación actual de Montegancedo se explica con esa exigencia del departamento que dirige Raquel Sánchez de que los interesados en el nuevo emplazamiento les transmitan cómo quieren llevar a cabo esa unión entre el mismo y la M-40. Como señalan las fuentes consultadas por esta redacción, todos los trámites iniciales se fueron aprobando. De hecho, se dio el aval a las consultas previas de viabilidad de reordenación de accesos para Somosaguas Sur y Montegancedo, dos puntos que deben estar unidos para llegar a la autopista. Todo cambió cuando el 5 de agosto recibieron la propuesta de reordenación de acceso a la zona de la construcción, que tendrá una extensión de 688.470 metros cuadrados entre casas y zonas verdes. La respuesta del Ministerio, remitida al gobierno local el 12 de agosto, fue que la documentación estaba "incompleta".

El motivo fue que los accesos al futuro residencial estaban supeditados a otros, que son los de Somosaguas Sur. "Mientras no estén autorizados los últimos no se pueden autorizar los de Montegancedo", señalan fuentes gubernamentales. El primer paso para avanzar en el desbloqueo lo dio la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pozuelo, que el jueves aprobó el acta en el que se recogía el plan para Somosaguas Sur, según explican fuentes municipales. Pero esto aún no garantiza que se vaya a acelerar el proceso. Ahora, tendrá que remitirse al Ministerio lo proyectado para esa zona, que estudiará si puede ejecutarse en los términos planteados. Solo entonces se podrá pedir que se dé el aval a los acceso de Montegancedo, apuntan fuentes de Transportes.

Este no será el único obstáculo burocrático que deberán superar los promotores y el municipio pozueleño. Después tendrán que llevarse a cabo los correspondientes procedimientos de información pública, que son necesarios para cualquier modificación de acceso a la Red de Carreteras del Estado. Una obligación que viene marcada en la Ley de Carreteras y que fuentes de la cartera de Transportes aseguran que "aún no se ha realizado". La duración de ese trámite es indefinida, ya que está sujeto al estudio de diversas cuestiones y a la posibilidad de que haya que elaborar declaraciones de impacto ambiental. "Se trata de un problema entre desarrollos urbanísticos y el Ayuntamiento, y mientras no lo resuelvan entre ellos no podemos autorizar", inciden desde el Ejecutivo central.

El último trimestre, clave

Este bloqueo de la cartera con las competencias de las carreteras es el que puede alterar el calendario previsto por el equipo de gobierno de Pozuelo. La idea era que el proyecto tuviera todas las autorizaciones requeridas en este último trimestre, con la aprobación definitiva por parte del Pleno consistorial en el mismo periodo. Unos tiempos que compartían los promotores, Aedas y Pryconsa, que aspiraban a que los planos de la urbanización estuvieran listos a finales de este año para que las obras comenzaran a principios de 2022. Dicha idea llevaría a que la construcción se prolongara hasta el último trimestre de 2024, donde se entregarían las llaves, según informó El Mundo. El problema es que se han vuelto a topar con la conexión de la M-40, que ha sido el gran obstáculo desde el principio.

El proyecto de Montegancedo implicará actuaciones sobre esos más de 688.000 metros cuadrados. El plan consta de 1.050 viviendas, de las que hasta 317 pertenecerán al Ayuntamiento, que es el dueño del 30% del suelo residencial, valorado en 100 millones de euros. Otro 50% estará bajo el control de Aedas Homes, que ha planeado lanzar 529 casas, de las que 150 serán unifamiliares. El 20% restante le corresponde a Pryconsa, lo que le permitirá construir algo más de 204 hogares. Los precios de los pisos se moverán entre los 600.000 y los 800.000 euros, ya que el precio del metro cuadrado rondará los 4.000 euros. A estos se sumarán los chalets, que podrán superar los dos millones de euros. También está previsto que se impulse un parque forestal de 200.000 metros cuadrados, que será público y se podrá utilizar como zona de esparcimiento.

Desde Transportes no aclaran cuánto pueden extenderse los procedimientos burocráticos que reclamaran para que el desarrollo de Montegancedo y su conexión por carretera tengan todo el respaldo legal requerido. Mientras, desde el Ayuntamiento explican que están estudiando lo planteado por el Ejecutivo central. Aunque otras fuentes consultadas por esta redacción señalan que la idea del equipo de gobierno es mantener sus planes de tener todo listo para este último trimestre. Un objetivo de apenas dos meses y medio en el que deberán recibir dos autorizaciones para conectarse a la Red de Carreteras del Estado tras haber superado los procedimientos de información pública correspondientes.