¿Se puede acordar una multa económica a los vecinos que no pagan las cuotas?

PREGUNTA Estamos hartos de morosos. ¿Se puede acordar un recargo, como una especie de multa, para quien no pague en plazo las cuotas de comunidad?

No es un tema pacífico, como casi nada en Propiedad Horizontal (por la sencilla razón de que son temas que difícilmente llegan al Supremo). Hay sentencias que han estimado válidos los acuerdos de establecer recargos para los propietarios morosos incluso si no están incorporados a los estatutos de la finca y/o no se adoptan por unanimidad.

Estas sentencias entienden que, a falta de prohibición legal o estatutaria, se trata de acuerdos que pueden ser aprobados en las juntas; y además por mayoría, ya que no hay ninguna norma en la Ley que imponga una mayoría cualificada. La base de esta postura es el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, que señala que los propietarios deben contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

Hay bastantes sentencias en este sentido, siempre y cuando el acuerdo no se aplique de manera retroactiva, claro, y no sea excesivo el recargo que se pacte, ya que en definitiva su finalidad es paliar los perjuicios que sufre la comunidad antes los impagos.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com