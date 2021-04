Neinor lanza un bono de 300 millones para amortizar la deuda de Quabit.

Neinor Homes se suma a Vía Célere y se estrena en el mercado de los bonos. El Consejo de Administración de Neinor ha aprobado la emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en 2026 por un importe nominal total de 300 millones de euros. La promotora ha hecho este movimiento con el objetivo de amortizar 158 millones de euros de deuda de la sociedad Quabit y de sus filiales, amortizar 101 millones de euros de deuda de la Sociedad y sus filiales, realizar inversiones de capital en relación con la línea de negocio de alquiler de la Sociedad y pagar honorarios, comisiones y gastos en relación con la Emisión.

Los intereses de los Bonos se devengarán a partir de la fecha de emisión y serán pagaderos semestralmente. El tipo de interés y el precio de emisión de los Bonos, así como otros términos, se determinarán en el momento de fijar el precio de la Emisión, en función de las condiciones del mercado.

En caso de que no se consume la fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria, la Sociedad podrá destinar parte de los fondos obtenidos en la Emisión, que en su caso hubiese destinado a amortizar la deuda del Grupo Quabit, a fines corporativos generales, que podrán incluir la adquisición de terrenos. La empresa ha anunciado a la CNMV que solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin.

Vía Célere se convirtió en la primera promotora europea en emitir bonos verdes al mercado para financiar su actividad. El movimiento tuvo lugar en marzo de este año y José Ignacio Morales, consejero delegado de la empresa, comentó a este medio que "en Vía Célere llevamos mucho tiempo convencidos de los beneficios de diversificar las fuentes de financiación del sector promotor complementando nuestra relación previa con el sector bancario. La banca es un socio de primer nivel para Vía Célere, pero el lanzamiento de este bono contribuye a ampliar nuestras fuentes de financiación, al tiempo que creamos un nuevo producto sostenible".