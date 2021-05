Qué hago si no puedo hablar con mi inquilino para terminar el alquiler

Tengo un piso alquilado y en unos meses se termina el plazo obligatorio de 5 años y quiero dar por finalizado el contrato para vender el piso. He mandado un burofax al piso, otro a casa de los padres del inquilino y otro a su empresa donde trabaja, pero no los coge. Ya se me ha pasado, por culpa de esto, el tiempo para el preaviso. ¿Significa esto que se va a poder quedar tres años más? No lo veo justo porque yo he hecho todo lo que estaba en mi mano.