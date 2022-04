Las obras del edificio afectan a mi bar: ¿puedo pedir que me bajen el alquiler?

Estoy explotando la cafetería de un centro de estudio privado y ahora han decidido cerrar el acceso a todo el público salvo estudiantes (antes venía también gente de la calle) durante seis meses por unas obras. Estoy facturando un 25% que antes y no he pagado el alquiler de este mes ¿Hay forma de evitar que me desahucie si se niega a bajarme la renta?