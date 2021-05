¿Oficinas en extinción? Las empresas se aferran al ladrillo pese a la pandemia

Las empresas apuestan por recuperar el trabajo de manera presencial en las oficinas con la desescalada de la pandemia. De este modo, tendencias como el teletrabajo, que se implantó de manera general por el confinamiento, no se extenderán mucho más allá de la pandemia, o se combinarán con formas de trabajo presencial. Así se extrae del estudio '(Y)our Space: Discover your new world of work', elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank a partir de la encuesta realizada a más de 400 compañías con presencia a nivel global. Sus conclusiones revelan que solo un 27% de los encuestados considera que la Covid-19 tendrá una influencia permanente en su estrategia inmobiliaria.

Las empresas no quieren recortar metros cuadrados. Sin embargo, la Covid-19 sí servirá para acelerar la tendencia de transformación de las oficinas como algo más que un espacio para el desarrollo de la actividad profesional. La encuesta revela que el futuro de las oficinas estará marcado por cuatro factores principales, derivados o potenciados por la pandemia: una nueva orientación estratégica, una mayor seguridad y salud en las oficinas, una mayor consideración por la sostenibilidad y un incremento de la relevancia y el uso de los datos para mejorar la productividad y la experiencia de los empleados en el espacio de trabajo.

Así, respecto al primero de estos factores, el 90% de los encuestados coincide en el valor estratégico de las oficinas para el desarrollo de sus negocios, y los cambios a nivel físico probablemente requieran de más metros cuadrados. En este sentido, un 77% de los encuestados reducirá el número de mesas por trabajador, y un 60% las reducirá a la mitad. No obstante, los encuestados aseguran que incrementarán el espacio entre mesas, con lo que el saldo neto en metros cuadrados será muy similar

El atractivo de contar con oficinas es alto para los empresarios. El 49% de las compañías consultadas señala que contar con oficinas físicas apoya la creación de su marca e imagen; el 43% cree, además, que permiten reducir costes a la empresa; y el 37% de las respuestas sostiene que poseer estos espacios de trabajo mejora el bienestar de los empleados, la atracción y retención de talento, y la colaboración entre los compañeros, tres aspectos que ahora se tornan fundamentales en el futuro de las oficinas.

De hecho, es la colaboración en persona con los compañeros lo que más echan de menos los profesionales desde la implantación del teletrabajo por la Covid-19, con un 60%. Así lo refleja otra encuesta realizada por Knight Frank con más de 800 respuestas. Este valor estratégico se destaca ahora especialmente, tras el virus, que está produciendo una redefinición de los espacios de trabajo de estas empresas, tanto en forma, como en función, calidad o cantidad. Asistiremos a una firme apuesta por el trabajo colaborativo, ya que un 55% de las compañías preguntadas aumentará este tipo de espacios a través de hot desking y regímenes de mesas compartidas.

La consultora destaca en su informe que el aspecto del uso de datos cuenta con un gran poder y potencial. Los datos que ofrece el inmobiliario de oficinas, sin son aplicados y gestionados de manera adecuada, pueden contribuir a gestionar mejor la oficina y mejorar la productividad. También para potenciar la experiencia de oficina. Por ejemplo, con aplicaciones a nivel del propio edificio que permitan encontrar una mesa disponible, localizar a un compañero para colaborar o reservar de manera sencilla una sala de reuniones, entre otras funciones.