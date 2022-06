He pagado mi deuda con la comunidad: ¿pueden reclamar gastos de abogados?

Soy propietario de una vivienda en edificio en régimen de comunidad. Por una serie de cuestiones personales, acumulé una deuda con la comunidad por impago de recibos y me pusieron un monitorio que, como es lógico, perdí. Ya he pagado la deuda y ahora me dicen que tengo que pagar al abogado y al procurador de la Comunidad, cuando su intervención en un monitorio no es preceptiva. ¿Lo tengo que abonar?