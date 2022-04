Qué parte de la herencia corresponde a los padres si fallece un hijo

Pregunta Ayudamos a nuestro hijo a comprarse su piso, más que ayudarle, le dimos el 70% del precio. Desgraciadamente, ha fallecido y en el testamento deja todo a su pareja. ¿Esto incluye el piso?

Si su hijo no tiene descendientes, ustedes, es decir, sus padres, son herederos legitimarios, de modo que una parte de su herencia les corresponde ineludiblemente a no ser que hayan sido desheredados justamente. Que no aparezcan en el testamento no supone desheredación.

La legítima de los padres en derecho común (en el caso de que sea territorio foral, habrá que ver cada caso) es igual a la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, salvo el caso en que concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia.

Así las cosas, será necesario ver la composición del caudal hereditario de su hijo para determinar si su legítima puede ser pagada con otros bienes o necesariamente con una parte del piso.

Al margen de ello, será posible ponderar en qué concepto dieron ustedes ese dinero a su hijo, ya que si se trata de un préstamo o puede considerarse como tal, tendrían ustedes un crédito contra la herencia. Lo mejor es que pongan el asunto en manos de un abogado de su confianza.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com