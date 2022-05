¿Peligran las VPO? Los promotores ven inviable construir ante el alza de costes. 

¿Peligran las VPO? El aumento de los costes de producción por la crisis energética y de materiales hace "muy difícil" desarrollar vivienda protegida en España, teniendo en cuenta que el precio base de este tipo de vivienda no se actualiza desde 2008, según denuncian los promotores residenciales y recoge Efe. El presidente de los promotores madrileños y de España, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha asegurado este lunes que el impacto del incremento de costes en la vivienda protegida es del 16% y ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que "adecúe" la cuantía del módulo estatal básico, atendiendo a la coyuntura actual.

"Si esto no se lleva a cabo, en todos los ámbitos en los que tenemos que destinar obligatoriamente entre un 30% y un 50% del suelo a vivienda protegida, se quedará sin desarrollar, y esto es una muy mala noticia porque tenemos muchísimos ámbitos en muchas comunidades con suelos inertes que no se puede hacer nada, porque no se ajustan los precios del módulo a los costes de vida actuales", ha advertido.

Gómez-Pintado ha explicado que el incremento de los precios de la energía y de las materias primas y los problemas en el suministro de materiales como acero, aluminio y cemento no tiene el mismo impacto en la construcción de vivienda libre, porque en este caso lo que tiene más peso respecto a la inversión es el precio del suelo. Este llega a suponer en las grandes ciudades entre el 36% y el 40% de los costes, por lo que, si bien los materiales han subido un 18% desde mayo de 2020, eso afecta un 7% al conjunto de la inversión y esa subida "se absorbe".

El presidente de la patronal de promotores de España (APCE) y de Madrid (Asprima) cree que la "inseguridad" de promotores y constructores a la hora de cerrar precios ha llevado a estos a "esperar" para iniciar nuevos proyectos de viviendas, incluso en las promociones con preventas realizadas, en las que un 43% de los promotores habría optado por devolver el dinero a los clientes.

No obstante, ha subrayado que la tendencia del coste de la energía es a bajar claramente en 2023 y 2024, con lo cual todas las promociones que se empezasen este año se encontrarían con precios de la energía a la baja y un menor impacto en los materiales intensivos en consumo energético, como el acero, aluminio, cobre y cinc.

A dos semanas para la celebración de la feria inmobiliaria Sima, Gómez-Pintado ha estimado que la cifra de visados será este año inferior a la de 2021, aunque ha recalcado que habrá que pasar el ecuador del ejercicio para comprobar los impactos de la guerra de Ucrania, la rotura de los stock y de materiales y el precio de la energía, ya que "puede haber proyectos no presentados a visado por esas noticias que se pueden acelerar en los meses siguientes".

En este contexto de recuperación de la pandemia de Covid, pero en un entorno geopolítico que puede condicionar esa recuperación se celebrará del 25 al 27 de mayo el salón inmobiliario Sima 2022, con la participación de unas 270 empresas promotoras y comercializadoras de viviendas, lo que supone recuperar el nivel de 2019. Sus organizadores estiman que la oferta alcanzará unas 15.000 viviendas, de las que más del 60% se ubican en la Comunidad de Madrid.