La pesadilla del Euríbor: "He cambiado la hipoteca para llegar a fin de mes"

Las subidas constantes del Euríbor ya son una pesadilla para muchos hipotecados en España. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) empezara a elevar el precio del dinero en la zona euro, así como la inflación en tasas altas, la cuesta es cada vez más empinada para poder llegar a fin de mes. Es una de las principales preocupaciones que escuchan en iAhorro, donde ya aprecian la inquietud de los usuarios por intentar buscar una solución para intentar rebajar la letra mensual "y poder llegar a fin de mes", relatan desde el comparador a La Información. "En algunas operaciones se logran ahorros de entre 100 y 150 euros al hipotecado, que en algunos casos reconoce que de no ser así no podrían afrontar todos los gastos mensuales". Y octubre no está siendo un buen mes para los que no quitan ojo al Euríbor, el índice de referencia de las hipotecas, porque sigue elevando su media mensual. A mitad de mes ya proyectaba un diferencial respecto a 2021 que supera por primera vez los 3 puntos porcentuales.

Así, en iAhorro el volumen de casos que piden información sobre una subrogación de su hipoteca ha pasado ya de algo residual, un 5%, a experimentar un crecimiento del 30%. El abanico de posibilidades que hay en el mercado parece cada vez más numeroso. Los tipos fijos "baratos", inferiores al 2%, ya son poco frecuentes, y ahora la banca, con el euríbor por ejemplo hoy en el 2,679%, "no va a tener más remedio que bajar los diferenciales, el porcentaje que se suma al euríbor para obtener el precio total de la hipoteca y que es la única parte del mismo que se puede negociar con el banco", añaden vislumbrando un escenario en el que el precio de las viviendas no va a bajar.

Otra alternativa por la que se interesan los usuarios que buscan abaratar las cuotas son las "hipotecas mixtas, que ofrecen intereses fijos los primeros años y variables los siguientes, y que están resurgiendo tras seis años desaparecidas". En septiembre, el 84,93% de las personas que firmaron su hipoteca con iAhorro lo hicieron con un tipo de interés fijo y el 8,22% eligió un tipo variable, mientras que el 6,85% restante optó por la hipoteca mixta, cosa que no ocurría los meses anteriores, según el comparador.

Los bancos estudian aliviar la carga hipotecaria

Hace unos días se conocía que los bancos llevan tiempo analizando cómo aliviar la carga hipotecaria de miles de clientes y ofreciendo "soluciones a medida", pero ahora negocian juntos con el objetivo de presentar "en unas semanas" iniciativas para hacer frente al impacto de la inflación y el encarecimiento de los servicios básicos. Encima de la mesa tienen distintas opciones, entre ellas la posibilidad de congelar las cuotas hipotecarias durante un año, como ha propuesto CaixaBank; pero también otras fórmulas como allanar la aplicación de periodos de carencias, alargar los plazos de las hipotecas o facilitar la aplicación de tipos fijos.

Fuentes próximas a la negociación recordaban a Efe que alargar el plazo de las hipotecas, aplicar carencias en el pago del préstamo o establecer un periodo de tipo fijo en los contratos ligados al euríbor supone, salvo contadas excepciones, una novación del préstamo que lleva aparejado unos gastos. Estos costes son mayores si el cliente opta por una subrogación y traslada su hipoteca de entidad, por lo que con el objetivo de allanar e incentivar estos cambios, podría explorarse la posibilidad de que esos gastos, al menos los aranceles notariales, pero también el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pudieran reducirse.

A principios de 2021, el Gobierno aprobó unas nuevas moratorias hipotecarias para los colectivos vulnerables, parados, autónomos con una caída de sus ventas de al menos el 40%, así como familias cuyos ingresos no superen al mes 3 veces el IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- lo que equivalía a 1.613,53 euros. También entraban en esa categorías las familias a las que el pago de las hipotecas y de los gastos básicos se les vaya más del 35% de sus ingresos y es precisamente esta condición la que podría hacer que en los próximos meses el número de clientes vulnerables aumente considerablemente. Al respecto los expertos puntualizan que "las moratorias no es una medida para todo el mundo. Hay que tener en cuenta que lo que estaremos haciendo es alargar nuestra hipoteca no que el banco nos perdona una parte del dinero en intereses y por este motivo el cambio de hipoteca sería más efectivo en general".

Más allá del repunte del euríbor, que sufrirán principalmente quienes firmaron hipotecas a tipo variable hace 5 años, es la inflación y los precios de la energía los que hacen que el pago de los recibos de electricidad, calefacción o los carburantes consuman cada vez una mayor parte de la renta disponible de las familias. De este modo, aunque el encarecimiento de las hipotecas pudiera ser manejable, es el resto de gastos lo que hacen que la renta disponible se reduzca y el porcentaje que destinen las familias al pago de las hipotecas supere el 30-35% que se considera razonable.