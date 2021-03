Suelos malditos: el lote de Navalcarnero y Humanes amenaza el plan de Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Plan Vive con el objetivo de ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible para sus ciudadanos. El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se ha mostrado confiado en que los madrileños podrán ahorrar una media de 3.000 euros al año con este programa. Sin embargo, este plan está en sus primeras fases de desarrollo y ya se ha encontrado con un problema: hay un lote que las empresas no quieren comprar, según fuentes conocedoras del proceso.

Se trata del lote IV. Este paquete de suelos ha sido el menos codiciado hasta ahora y existen varias razones. Fuentes conocedoras de la operación comentan a 'La Información' que la ubicación no ha resultado atractiva para los inversores. Y es que la La CAM ha obligado a las empresas a pujar por los lotes enteros y no por parcelas de suelo individuales. Los expertos resaltan que todos los lotes cuentan con ubicaciones muy atractivas que sopesan la obligación de mantener en cartera algunas que no resultan muy estratégicas. Sin embargo, el lote IV se extiende por localidades como Navalcarnero y Humanes y Colmenar Viejo, donde las promotoras no parecen estar interesadas en invertir. Por su parte, la Comunidad de Madrid insiste a este medio en que no es posible extraer conclusiones al respecto hasta el 13 de abril que se dará la apertura de sobres.

El desinterés en este lote se debe en gran parte a la baja rentabilidad que ofrece. Es cierto que no se puede saber con exactitud cuál va a ser el rédito que sacarán las promotoras de los suelos hasta conocer sus ofertas, pero el precio máximo que imponen los municipios para sus parcelas dan una idea de los posibles ingresos. Los datos de Atlas Real Estate Analytics muestran que el Lote II, con ubicaciones en Valdebebas, Fresno Norte y Móstoles puede aportar ingresos de hasta 13,3 millones de euros al año. Le siguen el Lote III, que se extiende por La Princesa y Los Molinos, con 12,8 millones al año; y el Lote I, con suelos en Avenida de las Fuerzas Armadas y Estación de Chamartín, con 12,3 millones al año. Por último está el Lote IV, cuyo aporte anual estaría en torno a los 8,7 millones de euros.

La diferencia es de casi cuatro millones de euros al año. Las cifras no son alentadores para este terreno, y la CAM se enfrenta a un posible panorama de vacío de ofertas en las próximas semanas. De hecho, las autoridades de la capital ya retrasaron unas semanas la puja -estaba prevista para el 20 de marzo- para dar más tiempo a las promotoras para estudiar el proyecto y presentar ofertas. El periódico 'El Confidencial' adelantó la semana pasada que empresas como Neinor Homes, Culmia y Aedas se encuentran entre las compañías que asistirán a la venta de los suelos.

El número de viviendas estipulado para cada lote dependerá de los proyectos que diseñen las promotoras. Sin embargo, las autoridades han establecido un máximo de 1.695 hogares para el primero, uno de 1.801 para el segundo; de 1.703 para el tercero; y de 1.447 para el último. Estos son los rangos dentro de los que cada empresa podrá 'jugar' para levantar casas con las propiedades que mejor se ajusten al margen de ganancia que desean adquirir. Los lotes que más interés han despertado son el segundo y el tercero, según fuentes conocedoras de la operación.

Esta no es la única controversia al rededor de estos lotes. Este medio ya alertó sobre el posible 'shock' de precios en algunas zonas, que puede devaluar promociones 'prime'. Una de las parcelas del Lote I se encuentra en Fuente del Fresno, donde el alquiler medio es de 4.400 euros al mes, un 406% más caro que en el resto de la provincia, y los inquilinos tienen una renta media de 70.117 euros anuales, según los datos de Atlas Real Estate Analytics. Esta es una de las zonas más atractivas para los bolsillos pudientes donde ahora se mudarán madrileños que ganan entre 32.000 y 80.200 euros al año. La letra pequeña del plan de Ayuso estipula que los beneficiarios no desembolsarán más de un 30% de su sueldo para mantenerse en sus viviendas, por lo que una persona que gane el máximo permitido no gastará más de 2.000 euros al mes, un monto insuficiente para acceder a la oferta regular de Fuente del Fresno.

La comunidad no se rinde. El Gobierno regional ha fijado en 25.000 las viviendas a construir en los próximos ocho años y asegura que 15.000 estarán listas durante esta legislatura. El plan fue diseñado para asistir a las necesidades de vivienda de colectivos preferentes, como los jóvenes menores de 35 años, los mayores de 65, discapacitados y mujeres víctimas de violencia de género. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado el trámite para las obras de las primeras 6.646 con la licitación de los primeros cuatro lotes.