Cuál es el plazo de la constructora para que repare mi casa tras demandarla

Fui autopromotor de mi casa y he tenido un pleito con la empresa constructora a la que contraté. He ganado el pleito en su mayor parte y les han condenado a hacer reparaciones de tejado, de la instalación de electricidad y de la impermeabilización del garaje. ¿Cuál es el siguiente paso? El juzgado nos ha comunicado la sentencia la pasada semana y la constructora no ha dado señales de vida. Ya me ofrecieron dinero, pero yo lo que necesito es que me hagan la obra.