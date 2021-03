Video | La cruzada ¿fallida? de Podemos para regular los precios del alquiler

Todo apunta a que Unidas Podemos no logrará su cometido. Hay muchas propuestas en el aire para la nueva ley de vivienda, pero la regulación de los precios del alquiler impulsada por los morados no está entre las opciones que baraja el PSOE. Sin embargo, Podemos no ha desistido de su cruzada y rechazó este miércoles la iniciativa de los socialistas para otorgar beneficios fiscales a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler, al considerar que esto no se adapta al compromiso al que llegaron en su pacto de Gobierno.

Esta no es la primera vez que el PSOE propone una alternativa para esquivar las pretensiones de UP, y los rechazos no vienen solo del ala política. Hay muchos expertos del sector que han manifestado su desconfianza hacia el plan de Iglesias por las consecuencias que ha tenido implementar este tipo de normativas en lugares como París, Berlín y... Cataluña. La asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha explicado en reiteradas ocasiones que estas limitaciones han generado una reducción de la oferta, subidas de precios, aumento de dinero negro en el mercado y expropiaciones indirectas de pisos.

Aún así, Podemos insiste en su postura y se ha negado a modular la actual desgravación del 60% en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual como mecanismo para la contención de precios. El colectivo morado rechaza este planteamiento, pues entiende que "el dinero de los contribuyentes no puede ir a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda sino a mejorar los servicios públicos del país" y ha acusado a sus compañeros de "sucumbir ante las presiones de la patronal".

Además, desde el partido de Iglesias lamentan que la propuesta que el PSOE les hizo llegar durante la noche del martes no recoja medidas dirigidas a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos, que "podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda".

Tras casi un año de negociación, la regulación del precio del alquiler sigue siendo sin ver la luz, y Unidas Podemos exige que el PSOE cumpla su palabra de facultar a los ayuntamientos para limitar los precios máximos en las zonas tensionadas. Por su parte, los socialistas se han resistido a incluir este mecanismo en la nueva ley con el argumento de que ese no es el mejor para contener las rentas.