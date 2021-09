Cómo reclamo judicialmente el dinero que presté a un amigo por transferencia

Hace un par de años presté una considerable suma de dinero a un amigo para la entrada de la compra de una vivienda. Ahora le van mucho mejor las cosas y le he pedido que me lo devuelva, sin ningún éxito. Me parece que se está aprovechando de mí y quiero saber si, llegado el caso, podría reclamárselo judicialmente. No hicimos ningún papel, pero se lo ingresé mediante transferencia.