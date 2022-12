Previsión del Euríbor en 2023: ¿Qué pasará con mi hipoteca el próximo año?

El Euríbor a 12 meses se encuentra desatado, esta referencia para las hipotecas de tipo variable alcanzó el pasado viernes, vísperas de Nochebuena, el 3,228% en su tasa diaria, eso son 4 puntos básicos más que el día anterior y casi medio punto por encima de los niveles previos a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del 15 de diciembre, cuando decidieron subir los tres tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos, hasta el 2,5% en la tasa principal de financiación. Esto hace que se encamine ya a superar el 3,5% de cara al 2023.

Pero, ¿cómo afectarán estas cifras a las cuotas de las hipotecas de los ciudadanos? ¿Hay algún modo de librarse de las subidas? En esta sexta edición y última del año del consultorio digital de iAhorro y La Información, celebrado en directo el pasado miércoles 21 de diciembre en el canal de YouTube de la plataforma hipotecaria y en las principales redes sociales de La Información, los expertos respondieron a las principales preguntas de los lectores.

Durante esta charla informaron y arrojaron luz sobre la previsión del Euríbor de cara a 2023, los efectos que tendrán estas subidas en las cuotas de los clientes, las cifras a las que se espera que pueda llegar el índice o si es mejor esperar a la hora de comprar una vivienda. Además, también abordaron otras cuestiones como las ventajas de las hipotecas mixtas, las mejores ciudades en España para invertir en vivienda o si resulta rentable cambiar de una hipoteca variable a una fija.

Consulta a continuación las respuestas de los expertos, Óscar Bueno, analista hipotecario en la plataforma online, y Alejandro Puebla, experto de hipotecas de iAhorro. De cara al próximo año, La Información seguirá colaborando con iAhorro para informar a los lectores en otros consultorios sobre temas económicos de actualidad. Si tienes dudas sobre ahorros o hipotecas, puedes enviar tus preguntas a través de la dirección de correo electrónico comunicacion@iahorro.com, en cualquiera de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.

1. Previsión del Euríbor para 2023

pregunta El euríbor sigue subiendo, ¿cómo podría afectar a mi hipoteca? ¿Se espera otra subida fuerte el año que viene? ¿Hasta qué cifra se espera que lleve en 2023?

RESPUESTA DE ÓSCAR BUENO Y ALEJANDRO PUEBLA (IAHORRO) |Las personas que hayan seguido como ha ido esta última mitad de año el Euríbor pueden saber que no ha parado de crecer. Una hipoteca de 150.000 euros a 30 años va a pasar de 448 euros a 697,23 euros al mes. Son casi 200 euros más al mes y supone un importante gasto. Para 300.000 euros de deuda a 30 años está subiendo casi 500 euros al mes, y esta es una cifra muy importante en la economía de cualquier persona. Eso siempre en las hipotecas que son variables, aunque cabe recordar que el 75% de las hipotecas en España están firmadas en término variable. A medida que se vayan revisando, de manera trimestral o anual, a todo el mundo le podrá afectar. Hay que tener en cuenta no solo el euríbor, también el diferencial que tengamos, si cerró hace poco en el 3,228%, al añadirle un diferencial del 0,6 o 0,7% nos estamos acercando al 4% y eso es algo que no se ha visto en los últimos 10 años. Es algo que puede tener repercusión en el bolsillo de todos.

Bueno señala que a mitad de año es posible que se llegue a un 3,5% o incluso superarlo y que de aquí a un año podría alcanzar el 4%. Tanto Europa como Estados Unidos están subiendo tipos y la inflación continúa descontrolada, por lo que todavía quedan bastantes sorpresas negativas. Venimos de una temporada de seis años con el euríbor en negativo en la que nos hemos malacostumbrado. Ha sido una subida nunca antes vista, porque en un año ha subido 3,5 puntos, casi 4, viniendo de valores negativos es algo que no podía imaginarse.

¿Habrá otra fuerte subida del euríbor el año que viene? Como hemos dicho antes, la previsión es que el euríbor volverá a subir. Este mes hemos visto que el día después de que el Banco Central Europeo anunciase la subida, de un 0,5% aproximadamente, ha vuelto a subir después de unas semanas estables. Esto irá ascendiendo, pero esperamos que en 2023 sea más estable.

2. ¿Es aconsejable comprar una vivienda ahora?

pregunta Si tengo pensado comprar una vivienda, ¿es mejor esperar a 2024 a que bajen los gastos?

RESPUESTA DE ALEJANDRO PUEBLA (IAHORRO) | No, definitivamente no. Cuánto antes te lances a comprar una vivienda, antes la tendrás pagada. Podemos comprar una vivienda en el momento en el que sea, dependiendo de los tipos fijos que tengamos y más adelante, cuándo vuelvan a bajar los tipos, cambiaremos de entidad. Lo que conseguiremos con esto es que en ese transcurso de periodo en el que nos lancemos a comprar una vivienda es que tendremos ya un porcentaje del capital amortizado, por lo que la pagaremos con antelación. Al final, si no te lanzas, seguirás viviendo en casa de tus padres o pagando un alquiler, por lo que es conveniente dar el paso. Además, es importante que antes de buscar una vivienda te asesores con un profesional, porque así evitas ilusiones y puedes conocer bien cuál será tu presupuesto o perfil.

3. Cambiar una hipoteca variable a fija

pregunta ¿Será rentable cambiar una hipoteca variable a una fija?

RESPUESTA DE ÓSCAR BUENO (IAHORRO) | Sí, pero hay que hacer excepciones. Ahora tener una hipoteca variable con la inseguridad del euríbor y la previsión de cómo podría terminar el 2023, lo principal es preguntar y asesorarse, porque no es lo mismo haber firmado una con dos años de antigüedad a 15 años. En el sistema español de amortización, que es el sistema francés, se pagan los intereses en la primera parte de la hipoteca, mientras que en la segunda se paga más capital. Por tanto, si estamos en la vida reciente de la hipoteca, esos intereses nos pueden bajar, pero si estamos en la segunda parte ya hemos pagado esos intereses. Habría que analizar si nos conviene o no cambiar.

4. ¿Dónde es más barato comprar una vivienda?

Pregunta ¿Cuáles son las ciudades de España mejores para invertir y comprar una vivienda actualmente?

RESPUESTA DE ÓSCAR BUENO (IAHORRO) | Podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, pero más que ciudades plantearía zonas de las ciudades. Cada localidad tendrá unos impuestos o valores de compraventa, hay que tener en cuenta muchos otros gastos asociados como el IBI, los seguros, la comunidad o la propia hipoteca. Es esencial estudiar aquellas zonas donde las viviendas están en un alza tanto en alquiler como en compraventa y poder hacer un pequeño estudio. No es lo mismo hacerlo en Madrid o Barcelona, que en otras más antiguas, donde haya menores servicios, donde es posible que esos inmuebles se revaloricen menos.