Casos en los que el propietario debe hacer obra por incapacidad del inquilino

Mi esposa y yo llevamos de alquiler más de dos años. Hasta la fecha la relación con el arrendador ha sido estupenda, pero mi mujer está aquejada de una enfermedad degenerativa que le obliga a hacer uso de una silla que no cabe bien por el hueco de las puertas y tampoco puede hacer uso de la bañera. He pedido permiso para adaptar a mi costa la casa a nuestras nuevas necesidades y me dice que no lo autoriza. ¿En qué situación estamos?